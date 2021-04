Afbeeldingsvoorbeeld van Pixel 5a-camera gelekt door Google

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft schijnbaar een afbeelding onthuld die is gemaakt door de onaangekondigde Pixel 5a 5G- camera in een recente blogpost , die een indicatie geeft van de mogelijkheden wanneer deze uiteindelijk wordt gelanceerd.

De blogpost - die gedetailleerde HDR + bracketing-vorderingen op de Pixel 5 en Pixel 4a bevatte - bevatte een link naar een galerij die de technologie liet zien. In de galerij is er een afbeelding gemaakt door het Google Foto-infopaneel en de EXIF-gegevens waarnaar wordt verwezen als de "Google Pixel 5a".

Volgens 9to5Google dateert de opname - die inmiddels is verwijderd - van 1 oktober 2020 en zou hij zijn gemaakt met de ultragroothoeklens bij f / 2.2. Het is van een straat, met enkele voetgangers in de opname, en het toont een bioscoop, die de locatie van het schot weggeeft als Taiwan. Ter referentie: Taiwan is waar de ontwikkeling van Pixel-telefoons plaatsvindt.

Er wordt niet veel anders weggegeven door de afbeelding, hoewel er een andere afbeelding in de galerij is die geen naam van het telefoonmodel heeft. Aangenomen wordt dat de Pixel 5a dezelfde dubbele camera zal hebben als de Pixel 5 en Pixel 4a 5G, met functies zoals HDR + met bracketing, Nachtzicht en Portretmodus.

Andere geruchten rond de Pixel 5a suggereren dat het lijkt op de Pixel 4a 5G met een achterkant van polycarbonaat en een fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant. De geclaimde afmetingen maken het iets groter, smaller en dikker dan de Pixel 4a 5G. Er wordt gezegd dat het op dezelfde Qualcomm Snapdragon 765G-chipset draait, ook al is dit opgevolgd door de Snapdragon 780G, en we weten dat het 5G-connectiviteit zal bieden.

Google heeft eerder gezegd dat de Pixel 5a 5G "later dit jaar beschikbaar zal zijn in de VS en Japan en wordt aangekondigd in lijn met de introductie van de A-serie telefoon van vorig jaar." Je kunt alle geruchten over de Pixel 5a lezen in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.