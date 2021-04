Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft het bestaan van de Pixel 5a al bevestigd en zal deze naar verwachting ergens in de komende maanden aankondigen, mogelijk tijdens zijn virtuele I / O-evenement volgende maand.

Over het bestaan ervan als toekomstig product bestaat geen twijfel, maar er zijn verschillende onbekenden over deze volgende telefoon van Google. Er is een nieuw stukje informatie onthuld dankzij code in de nieuwste Android Developer Preview.

Daarin wordt onthuld dat het product dezelfde Snapdragon 765G-processor heeft als de Pixel 5 .

De informatie is gevonden in de codedoor 9to5Google , die de codenaam Barbet van de telefoon onthult, samen met de code sm7250, het onderdeelnummer van het Snapdragon 765G-platform.

Aangezien deze informatie is gevonden in code die is ontwikkeld en vrijgegeven door Google zelf, bestaat er weinig twijfel over dat dit - in feite - de processor zal zijn in de meer betaalbare versie van de Pixel 5.

Dat roept de vraag op: wat maakt de telefoon betaalbaarder?

Het eerste voor de hand liggende antwoord zijn de bouwmaterialen. Pixel 5 heeft een gecoate metalen achterkant, terwijl de Pixel 4a is gemaakt van plastic, dus het lijkt erop dat de 5a ook van plastic zal worden gemaakt.

Gezien de historische nadruk van Google op het gebruik van geweldige primaire cameras over de hele linie, zou het verrassend zijn als deze niet ook dezelfde camera zou hebben als de Pixel 5. Zo niet, dan zou het een downgrade zijn ten opzichte van de 4a.

Toch zal het waarschijnlijk niet lang duren voordat we alle details van de volgende Pixel kennen. Google I / O 2021 gaat op 18 mei van start, wat betekent dat er nog maar een paar weken zijn voordat nieuwe ontwikkelingen en producten werkelijkheid worden.

Geschreven door Cam Bunton.