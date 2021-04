Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is misschien van plan om een prullenbak aan Android toe te voegen - iets dat je normaal alleen ziet in desktopbesturingssystemen. Of je het nu prullenbak, een prullenbak of (als je een Windows-gebruiker bent) een prullenbak noemt, het lijkt erop dat Android 12 later dit jaar zou kunnen arriveren met een manier waarop je bestanden kunt weggooien en recyclen.

XDA-Developers heeft Android 12-code doorzocht om nog aan te kondigen functies te vinden die mogelijk verborgen zijn in de aanstaande update van het mobiele besturingssysteem . En de nieuwste sappige nugget die het heeft ontdekt, is een regel in de hoofd-app Instellingen voor Prullenbak (te vinden onder Instellingen> Opslag). Blijkbaar, wanneer je op Prullenbak tikt, opent Android 12 een dialoogvenster waarin staat hoeveel opslagruimte verwijderde bestanden innemen op uw systeem en u kunt uw prullenbak legen.

Met andere woorden, het werkt als de prullenbak op desktopbesturingssystemen zoals Windows of MacOS . Maar laten we, voordat u opgewonden raakt, een stukje teruglopen.

Android 11 heeft een prullenbak-API die apps kunnen gebruiken om bestanden te verbergen in plaats van ze volledig te verwijderen. Het punt is dat maar weinig apps de functie gebruiken, hoewel Google klaar lijkt te zijn om deze te ondersteunen in de Files by Google-app. Er is geen manier om weggegooide bestanden te herstellen in de huidige iteratie van de functie, en de Android 12-prullenbakinstellingen die XDA heeft gevonden, wijzen ook niet op een systeembrede hersteloptie. Maar individuele apps voor bestandsbeheer, zoals Google Files, zouden het kunnen bieden.

Het is dus onduidelijk of Android 12 of Googles Bestanden-app of beide het verwijderen en herstellen ondersteunen. Maar met I / O ingesteld voor mei , hopen we binnenkort meer te leren.

Geschreven door Maggie Tillman.