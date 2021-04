Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft ontkend dat het de lancering van zijn volgende telefoon, de Pixel 5a 5G, heeft geannuleerd.

Vrijdag beweerde Android Central dat de Pixel 5A was geannuleerd. Leaker Jon Prosser , die op zijn best een zeer gemengd trackrecord heeft, beweerde ook dat het bedrijf de telefoon had geannuleerd vanwege chiptekorten. Google ontkende deze rapporten echter snel en zei tegen The Verge : "Pixel 5a 5G is niet geannuleerd. Het zal later dit jaar beschikbaar zijn in de VS en Japan en aangekondigd in overeenstemming met de introductie van de a-serie-telefoon van vorig jaar."

Hoewel Google de aangekondigde Pixel 4a in augustus 2020 en de Pixel 4a 5G en Pixel 5 in oktober 2020, hebben de geruchten over een ander Pixel telefoon al circuleren al maanden. Er zijn zelfs een paar suggesties geweest dat we de Pixel 5a 5G dit voorjaar op Google I / O zouden kunnen zien.

Op basis van de eerste lekken lijkt het erop dat de Pixel 5a 5G een vergelijkbaar ontwerp zou kunnen volgen als de Pixel 4a 5G en Pixel 5. Er wordt gedacht dat het een behuizing van polycarbonaat zal bieden, met een vierkante camerabehuizing in de linkerbovenhoek, net als de Pixel 4a 5G. Het kan ook een 6,2-inch FHD + -scherm, dubbele cameras aan de achterkant en een hoofdtelefoonaansluiting hebben. Pocket-lint heeft een diepgaande gids die alle bestaande lekken en geruchten op het apparaat afrondt.

Houd er rekening mee dat Google naar verluidt later dit jaar een vlaggenschiptelefoon zal ontwikkelen. Dacht de Pixel 6 te worden genoemd , het zou een opvouwbaar kunnen zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.