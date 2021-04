Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft in april een update uitgebracht voor zijn smartphones, waarbij de Pixel 5 en Pixel 4A aanzienlijke camera- en gaming-grafische upgrades ontvangen.

De nieuwe update, die eerder deze week op apparaten werd uitgerold, bevat verbeteringen in de camerakwaliteit voor "bepaalde" apps van derden, terwijl gamers ook "prestatie-optimalisaties voor bepaalde grafisch intensieve apps" zouden moeten ervaren.

Zoals opgemerkt door sommige gebruikers op Twitter, zoals hieronder te zien, tonen benchmarktests na de update ook aan dat de algehele prestaties van de Pixel 5 met ongeveer 30-50% zijn verbeterd, wat een zeer grote sprong betekent.

Blijkt dat de Pixel 5 nu veel betere resultaten krijgt in 3DMark. Zoals in 30-50 procent beter in vergelijking met een P5 w March-patchniveau. Zelfs de resultaten in algemene benchmarks zoals PCMark Work zijn iets beter (hoewel in dit geval eigenlijk maar een beetje). 2 / pic.twitter.com/58Ze5qFE6d - Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) 5 april 2021

Zoals altijd zijn er ook een reeks bug-squashers en prestatieverbeteringen aanwezig in de nieuwste update.

Voor deze twee handsets zouden gebruikers tijdens het opstarten niet langer het bevriezen van het Google-logo moeten ervaren.

En de verbeteringen zijn niet exclusief voor nieuwere handsets. Voor elke telefoon van Pixel 3 tot Pixel 5, inclusief de A-equivalenten, zou een connectiviteitsfix het probleem moeten oplossen waarbij VPN-gebruikers zich als offline registreerden. Voor dezelfde set apparaten, minus de Pixel 5, zou het voorkomen van ontbrekende rasteropties op het startscherm nu ook moeten worden opgelost.

Al met al, gezien de algehele prestatie-upgrade die in sommige tests te zien is, lijkt dit een stiekeme update te zijn. Het volgt ook op de grote Pixel-update van maart , waarin Smart Compose debuteerde op berichten, onderwaterfotografie via Kraken en deelbare opnames.

