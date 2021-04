Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het volgende Pixel-vlaggenschip van Google zal naar verluidt worden geleverd met een door Google ontworpen GS101 "Whitechapel" -systeem op een chip.

9to5Google heeft beweerd dat Google twee telefoons ontwikkelt met een op Arm gebaseerde "GS101" -processor. Een van de telefoons is waarschijnlijk de Pixel 6 , maar beide handsets volgen de Pixel 5 van vorig jaar en een Pixel 4A 5G. Houd er rekening mee dat geruchten over een Google SoC al meer dan een jaar bestaan, aangezien Axios voor het eerst meldde dat Google interne chips overwoog voor zijn Pixel- en Chromebook-apparaten.

XDA heeft gemeld dat de GS101-chip van Google een "drie clusteropstelling met een TPU (Tensor Processing Unit)" zal hebben voor machine learning-toepassingen. Axios beweerde vorig jaar ook dat Google van plan is zijn chip klaar te maken voor Googles ML-technologie.

Googles SoC kan ook een geïntegreerde beveiligingschip bevatten, vergelijkbaar met de Titan M-chip die Google een paar jaar geleden introduceerde.

De GS101-chip voor de Pixel-line-up voor 2021 wordt beschouwd als het eerste silicium uit het Whitechapel-project van Google. 9to5Google zei dat het ook verwijzingen vond naar een Slider-codenaam, die verwijst naar Samsungs Exynos SoCs die worden gebruikt op Galaxy-smartphoneapparaten buiten de VS. Dat doet ons afvragen of Samsung betrokken is bij de productie - iets waar Axios vorig jaar ook over berichtte.

Het zal interessant zijn om te zien of de GS101-chip tot bloei komt en of deze de snelheid, prestaties en batterijduur verbetert op Android en de Pixel-serie. Hoe dan ook, we vermoeden dat het een paar generaties zal duren voordat Google zijn chips heeft geperfectioneerd.

