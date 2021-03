Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een bètaversie van Android 12 lijkt een nieuwe functie te hebben gelekt die mogelijk naar de volgende smartphone van Google komt.

Volgens ontwikkelaar kdrag0n bevat het naar verluidt bewijs dat Google een vingerafdrukscanner onder het scherm plant voor de Pixel 6. Hij zag een verwijzing naar UdfpsControllerGoogle in de code van de tweede Android 12-ontwikkelaarpreview, een bètaversie van de software. voor ontwikkelaars. Android 12 is de volgende grote update voor Android, maar wordt pas later dit jaar verwacht.

De "Udfps" is voor "vingerafdrukscanner onder display". Het werd genoemd als onderdeel van een com.google.android.systemui-pad, dat, zoals XDA-ontwikkelaars beweerden, suggereert dat het specifiek voor een Pixel-telefoon wordt ontwikkeld. Het is niet alleen een indicatie van officiële ondersteuning voor scanners onder het scherm in Android 12. Dat gezegd hebbende, aangezien de functie is begraven in bètacode, zou het nooit tot bloei kunnen komen.

Hoewel Google niet gegarandeerd zijn volgende Pixel-telefoon zal lanceren met een vingerafdrukscanner onder het scherm, liet een eerdere preview van een Android 12-ontwikkelaar ook doorschemeren dat Pixel-telefoons een manier ondersteunen om apparaten te ontgrendelen die gezichtsherkenning en een vingerafdrukscanner onder het scherm gebruiken.

Android 12 zal waarschijnlijk pas in september 2021 voor consumenten worden uitgebracht, dus we vermoeden dat er de komende maanden nog veel meer aankomende functies uit de bètas naar boven zullen komen, misschien zelfs nog meer bewijs van een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Geschreven door Maggie Tillman.