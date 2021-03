Google Pixel 5a zou op 11 juni kunnen arriveren, lekclaims

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 5a is dit jaar al het onderwerp geweest van een paar geruchten en nu lijkt het erop dat we een datum hebben voor de release, als we het laatste lek mogen geloven.

Het lek komt van Jon Prosser , die niet de meest betrouwbare staat van dienst heeft, hoewel hij in het verleden af en toe gelijk heeft gehad. Prosser tweette dat er medio april nieuwe Pixel Buds zouden komen en dat er een nieuwe Google-telefoon was gepland voor 11 juni 2021.

Later volgde hij zijn eerste tweet en zei dat zijn bron had bevestigd dat de genoemde nieuwe Google-telefoon de Pixel 5a was, wat logisch is, hoewel de opvouwbare Pixel ook de ronde doet in de geruchten.

Het Pixel-apparaat dat op 11 juni verschijnt, is de Pixel 5a.

Prosser heeft in de tweet niets anders over de Pixel 5a onthuld, hoewel eerdere lekken hebben gesuggereerd dat het apparaat een vergelijkbaar ontwerp zal volgen als de Pixel 4a 5G en Pixel 5 . Er wordt beweerd dat het hetzelfde 6,2-inch Full HD + -scherm heeft als de Pixel 4a 5G en dezelfde camera, die ook dezelfde camera is als de Pixel 5.

Er is nog niet veel informatie over de hardware, maar we verwachten minimaal 6 GB RAM en minimaal 128 GB opslag. Met de Pixel 4a 5G en de Pixel 5 die allebei de Qualcomm Snapdragon 765G-processor draaien, kan het zijn dat de Pixel 5a de opvolger daarvan uitvoert, die nog niet officieel is aangekondigd maar is gelekt als de Qualcomm Snapdragon 775 .

Als Prosser gelijk heeft en juni de releasedatum is voor de Google Pixel 5a, verwachten we dat de geruchten de komende maanden zullen toenemen. Voor nu kun je onze Pixel 5a-geruchtenronde voor het verhaal tot nu toe lezen.

Geschreven door Britta O'Boyle.