Google Fit introduceert deze week op camera gebaseerde HR- en ademhalingstracking naar Pixels

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In februari kondigde Google aan dat het een nieuwe functie introduceert in Google Fit, waarmee gebruikers hun ademhaling en hartslag kunnen volgen met behulp van de camera aan de achterkant van hun telefoon.

Die functie wordt vanaf vandaag uitgerold naar Pixel- gebruikers, dus op een gegeven moment in de komende dagen en weken zou je moeten opmerken dat de nieuwe trackingtools live gaan.

De hartslagmeting werkt door lichtjes met je vinger over de camera te drukken. De camera controleert vervolgens de kleurveranderingen in uw vingertop om te meten hoe het bloed er doorheen stroomt.

"Hoewel deze metingen niet bedoeld zijn voor medische diagnoses of om medische aandoeningen te evalueren, hopen we dat ze nuttig kunnen zijn voor mensen die de Google Fit-app gebruiken om het dagelijkse welzijn bij te houden en te verbeteren", aldus Google in de originele blogpost .

Wat betreft de ademhalingsmeting, richt u de camera op uw hoofd en borst, en deze meet vervolgens het stijgen en dalen van uw borst met behulp van uw camera aan de voorzijde.

Zoals met de meeste dingen die Google tegenwoordig doet, worden het proces en de functie allemaal aangedreven door de mogelijkheden voor machine learning en het bedrijf beweert dat het tot op 2 procent nauwkeurig is.

Hoewel we het zelf moeten testen om erachter te komen of die bewering waar is, is het behoorlijk slimme technologie en - hoewel vergelijkbaar met andere op camera gebaseerde trackers die in het verleden zijn gelanceerd - belooft het betrouwbaarder te zijn.

Misschien is het enige nadeel momenteel dat het een functie is die om te beginnen beperkt is tot Pixel-gebruikers. Houd de app-update de komende dagen in de gaten.

Geschreven door Cam Bunton.