(Pocket-lint) - Google heeft zijn augmented reality-SDK bijgewerkt om telefoons met dubbele camera-instellingen te helpen diepte-informatie vast te leggen en AR-inhoud effectiever te produceren.

Voor het eerst opgemerkt door Android Police , een recente update van de Google Play Services for AR-app, de portal voor ervaringen die de ARCore SDK van het bedrijf gebruiken, stelt dat "Dual camera stereo depth op ondersteunde apparaten" nu live is.

Voorlopig lijkt het erop dat deze ondersteuning zich alleen zal uitstrekken tot Googles Pixel 4 en Pixel 4 XL, beide uitgebracht in 2019. In de Google Developer-lijst wordt vermeld dat deze update in de komende tijd naar de apparaten zal worden uitgerold. weken, maar we verwachten dat nog veel meer Android-telefoons de upgrade op tijd zullen ontvangen.

Dit betekent natuurlijk dat de Pixel 5- en 4a 5G-telefoons van Google de upgrade nog niet zullen ontvangen, ondanks dat ze nieuwer zijn.

Het is niet helemaal duidelijk waarom dit is, of zelfs wanneer de aanpassing de nieuwere modellen zal beïnvloeden. Het is echter waarschijnlijk dat het te maken heeft met de verschillen die deze telefoons hebben in hun opstelling met twee cameras - beide hebben secundaire cameras die ultrabrede snappers zijn, in plaats van de telelenzen in de Pixel 4 en 4 XL.

Hoe dan ook, dit is een update die al lang geleden had moeten zijn, en zou ervoor moeten zorgen dat meer apparaten uiteindelijk kunnen profiteren van ARCore.

Voorheen kon de SDK slechts één camera gebruiken uit een array die nu vaak meerdere bevat. Door dit te verdubbelen, zouden we niet alleen moeten zien dat meer telefoons de Google Play Services for AR-app kunnen ervaren, maar ook een verbetering zien in hoe de inhoud werkt.

Geschreven door Conor Allison.