Nieuwe Google Pixel-functie: alles in de update van maart

(Pocket-lint) - Google werkt zijn familie van Pixel-smartphones regelmatig bij met zogenaamde "feature drops", en de nieuwste versie voor maart 2021 is net gearriveerd, waardoor het gemakkelijk is om audio-opnames te openen en te delen, een nieuwe manier om de Pixel Camera-app onder water te gebruiken, nieuwe achtergronden en meer.

Deelbare recorder

Maak onderwaterfotos met Kraken

Gboard Smart Compose

Pixel Stand helpt u gemakkelijk in slaap te vallen

Achtergronden voor Internationale Vrouwendag

Google Fit hart- en ademhalingsmonitoring

Hierboven vindt u een korte lijst van alles wat nieuw is in de March Pixel-functiedaling. Lees hieronder voor een gedetailleerde uitleg van wat deze nieuwe functies inhouden:

De Recorder-app van de Pixel kan nu automatisch een back-up maken naar Google Drive, wat ook toegang tot meerdere apparaten betekent via een nieuwe recorder.google.com- app (opnames waarvan een back-up is gemaakt vanuit de Recorder-app op je Google Pixel zullen daar verschijnen). Voorheen moest u handmatig uploaden met behulp van het gedeelde blad en eerdere opnamen konden niet worden overgedragen naar nieuwe of andere telefoons. Houd er rekening mee dat de Recorder-app nog steeds alleen in het Engels werkt.

Zie g.co/pixel/recorder voor meer informatie over hoe Recorder werkt.

Pixel-telefoons werken nu met de Kraken Sports Universal Smart Phone Housing (KRH04 of KRH03) voor onderwaterfotos.

Deze behuizing geeft je, volgens Google, de mogelijkheid om "dezelfde soorten hoogwaardige beelden vast te leggen die ze gewend zijn boven water, en dit onder water te doen zonder de omslachtige cameras en koffers die scuba-chauffeurs traditioneel gebruikten". Zie g. co / pixel / diveconnector voor meer informatie.

Na de lancering in Gmail en Documenten is Smart Compose nu officieel beschikbaar in Gboard voor geselecteerde berichten-apps. De op machine learning gebaseerde functie helpt u zinnen te voltooien terwijl u schrijft, door woordgroepen voor te stellen en mogelijke typefouten te verminderen. U veegt eenvoudig over de spatiebalk om suggesties te accepteren. Smart Compose werkt momenteel alleen in de VS en is beperkt tot Engels.

De Pixel Stand krijgt een update om een nieuw bedtijdscherm en opnieuw ontworpen prompts toe te voegen om je te helpen "gemakkelijk in slaap te vallen". Deze functie is beschikbaar op Pixel-telefoons met draadloze oplaadmogelijkheid: Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL en Pixel 5.

Pixel voegt nieuwe achtergronden toe, geïllustreerd door het Spaanse duo Cachetejack. Alle wallpapers zijn gericht op de "kracht en transformatie van vrouwen". Je kunt ze vinden in het gedeelte Curated Culture, vorige maand geïntroduceerd voor Black History Month, in Google Wallpapers. Er zijn drie achtergronden.

Google werkt zijn Fit-app bij op Pixel-telefoons met hart- en ademhalingsfrequentiebewaking.

In wezen gebruikt de Fit-app uw camera om uw ademhalingsfrequentie te meten door het stijgen en dalen van uw borst te volgen. Het zal ook uw hartslag volgen door te kijken naar de kleurveranderingen van uw vingertop terwijl het bloed erdoorheen stroomt. Wetenschap! Maar Google waarschuwde dat zijn nieuwe technologie voor het monitoren van hart- en ademhalingsfrequentie niet mag worden gebruikt om medische aandoeningen te evalueren of te diagnosticeren.

Bekijk de blogpost van Google voor meer informatie. Deze ondersteuningspagina biedt ook meer informatie over het verkrijgen van Android-updates voor Pixel-telefoons.

