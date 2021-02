Google Pixel opvouwbare telefoon: wat de geruchten zeggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een piek in de discussie over de mogelijkheid van een opvouwbare Pixel van Google.

Nu opvouwbare telefoons worden gezien als het volgende grote ding , is het geen verrassing dat merken geïnteresseerd zijn in waar de technologie ons naartoe kan brengen, met een race om dit (momenteel) nieuwe deel van de markt te kraken.

Hier is alles wat u moet weten over de opvouwbare Pixel.

Tot nu toe zijn er geen suggesties voor een naam voor een opvouwbaar Google-apparaat. Er zijn suggesties gedaan voor de Pixel 6 - die zou worden verwacht op een incrementele tijdlijn van apparaten - en er zijn enkele suggesties voor een Pixel 6 XL, na de uitbreiding van Android-software gericht op grotere telefoons.

Momenteel weet men niet hoe het zou kunnen heten. Google Pixel Fold klinkt goed, maar Google Pixel 6 Fold heeft de onhandigheid die je zou verwachten van de naamgeving van grote merken.

Q4 2021 voorgesteld

Er zijn een aantal geruchten die suggereren dat Google tegen het einde van 2021 een opvouwbaar apparaat wil lanceren.

In december 2020 stelde Ross Young van DSCC - die een redelijk goede reputatie heeft bij het rapporteren van aanstaande vertoningsbewegingen - voor dat we iets van Google zouden zien in de tweede helft van 2021.

Verderop, in augustus 2020, rapporteerde 9to5Google over een intern documentlek waarbij een apparaat met de codenaam Passport, dat als opvouwbaar werd gemarkeerd, werd uitgelijnd met een lancering in Q4 2021.

Google kondigt normaal gesproken apparaten aan tijdens een Made by Google-hardware-evenement. Dit is vaak eind september of begin oktober, hoewel 2020 een curveball gooide en de normale patronen enigszins verstoorde.

Momenteel wijst alles erop dat Google eind 2021 een opvouwbaar apparaat lanceert.

Er is niets gezegd over het ontwerp van dit apparaat. Er zijn geen lekken, geen geruchten en geen suggesties.

We weten niet of het een vouwapparaat in clamshell- of boekstijl is, hoewel de geruchten dat het schermformaat suggereert dat het een boekstijl zal zijn, vergelijkbaar met de Galaxy Z Fold-modellen.

Softwarewijzigingen in Android bieden zeker meer ondersteuning voor opvouwbare telefoons en grotere apparaten, dus iets dat vrij groot wordt uitgevouwen, lijkt logisch.

7,6-inch AMOLED

Samsung Dispaly geleverd

Bij elke opvouwbare telefoon is het display uiteraard het middelpunt. Hier hebben we wat meer informatie, met een rapportage van 7,6 inch.

Er wordt gedacht dat Samsung Display dit flexibele AMOLED-paneel zal leveren, en op dat formaat - het is hetzelfde als de Galaxy Z Fold 2 - denken we dat het een map in boekstijl zou zijn, in plaats van een klaptelefoon. Aangenomen wordt dat het ingeklapt is, dwz het gevouwen scherm bevindt zich aan de binnenkant van het apparaat.

Verder weten we niet veel. Er is tot nu toe geen melding gemaakt van resolutie, externe weergave, verversingssnelheid of iets anders, alleen de grootte en de leverancier.

Wederom zijn er geen lekken geweest op mogelijke hardware om het toekomstige apparaat van stroom te voorzien. Het lanceringsvenster van Google later in het jaar betekent vaak dat het bedrijf ongeveer zes maanden later op hardware arriveert dan de rest van de branche.

In 2020 besloot Google om in het middensegment te gaan met betaalbare Pixel 4a- en Pixel 5-apparaten. Dat roept de vraag op of Google zich met zijn opvouwbare telefoon - misschien met Snapdragon 870 - op betaalbaarheid zou richten of dat het met de Snapdragon 888 voor de premiummarkt gaat.

Tot nu toe zijn alle opvouwbare telefoons voorzien van een premium - en zoals Motorola ontdekte met de originele Razr , zal lancering zonder eersteklas hardware tegen een hoge prijs onmiddellijk kritiek opleveren.

12.2MP belangrijkste (?)

16 MP ultrabreed (?)

8 MP voorzijde (?)

Zeg Pixel en mensen denken meteen aan de camera. Hoewel de Pixel-telefoons ons uitstekende cameras hebben gegeven, wordt het meeste harde werk aangedreven door AI - het is computationele fotografie die doorkomt, in plaats van de hardware.

Met dat in gedachten zouden we niet verbaasd zijn als Google doorgaat met dezelfde camerahardware als in de Pixel 5 . Er zijn tot nu toe geen lekken geweest met betrekking tot de camera, maar een eenvoudige aanpak met een hoofd- en ultrabrede camera aan de achterkant zou volledig in het teken staan van Google.

Hier is alles wat er tot nu toe is gebeurd in het verhaal van de toekomstige opvouwbare Pixel van Google.

Jon Prosser heeft zijn ¢ 2 toegevoegd en beweert dat de opvouwbare Pixel echt is.

de google pixel "fold" is echt - Jon Prosser (@jon_prosser) 25 februari 2021

Bronnen die met The Elec in Korea praten, beweren dat Samsung Display Google zal voorzien van een 7,6-inch opvouwbaar paneel voor een toekomstig product

Ross Young van DSCC noemde een opvouwbare telefoon van Google in de tweede helft van 2021.

De tweede helft van 2021 wordt echt spannend voor opvouwbare smartphones. Minstens 3 modellen van Samsung, 4 modellen van Oppo, Vivo en Xiaomi en 1 model van Google ... BTW, geen Z Fold Lite - Z Flip Lite. Specificaties voor iedereen staan in ons nieuwste opvouwbare rapport. - Ross Young (@DSCCRoss) 10 december 2020

Documenten die door 9to5Google zijn opgegraven, onthullen een apparaat met de naam Passport, waarvan wordt gezegd dat het een opvouwbaar apparaat is, dat in het vierde kwartaal van 2021 wordt gelanceerd.

Mario Queiroz, voormalig vicepresident productmanagement bij Google, zei tegen CNET dat Google "prototypen van de technologie" maakte als hij het had over opvouwbare telefoons.

