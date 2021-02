Google zou in 2021 een opvouwbare Pixel kunnen lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zou van plan kunnen zijn om een opvouwbaar Pixel-apparaat te lanceren, met een scherm dat wordt geleverd door Samsung Display, heeft nieuwe informatie onthuld.

Dit is niet de eerste keer dat Google wordt gelinkt aan vouwapparaten. In 2019 merkte Mario Queiroz, voormalig vicepresident productmanagement bij Google, tegen CNET op dat Google "prototypen van de technologie" was.

In 2020 werd informatie uit "een intern Android-document" ontdekt door 9to5Google , waarin een codenaam - Passport - werd onthuld. Paspoort zou een opvouwbaar apparaat zijn. De tijdlijn die aan Passport is toegevoegd, was Q4 2021, traditioneel het moment waarop Google nieuwe hardwareapparaten lanceert.

Dat brengt ons bij de nieuwe informatie, waarin wordt aangegeven dat Samsung Display de hardware gaat leveren voor een aantal fabrikanten die de ruimte voor opvouwbare telefoons willen betreden.

Oppo wordt verondersteld een clamshell-apparaat te ontwikkelen met een 7,7-inch scherm, groter dan de 6,7 inch die we op de Galaxy Z Flip hebben gezien.

Xiaomi dacht ook in de rij te gaan staan om een opvouwbare telefoon te lanceren, dit keer met een 8,03-inch display, wat suggereert dat deze het zal opnemen tegen de Galaxy Z Fold.

Eindelijk hebben we de details over Google, die een opvouwbaar OLED-paneel van 7,6 inch suggereren. Dat kan een clamshell- of book-style apparaat zijn, maar het is even groot als de Galaxy Z Fold 2 . Er zijn geen details over de manier waarop het zou kunnen vouwen.

Sony Alpha A7S III review, volledig elektrische Jaguar-toekomst en meer - Pocket-lint Podcast 91 Door Rik Henderson · 23 februari 2021

Google heeft het zelf ook over foldables gehad. In de introductie van de Android 12-bèta - die op 18 februari 2021 werd gelanceerd - moedigde Dave Burke, VP engineering bij Android, ontwikkelaars aan om apps te optimaliseren voor grotere schermen, inclusief opvouwbare schermen.

Android 12 bevat ook hints van een modus voor één hand, waardoor velen geloven dat er een grotere Pixel in de maak is. Sommigen hebben gesuggereerd dat er misschien een Pixel 6 XL is - aangezien eenhandige modus nodig zou zijn voor een grotere telefoon - maar wat als deze echt groot is, omdat het een 7,6-inch opvouwbare telefoon is?

Het is een beetje een sprong, maar er zijn niet alleen suggesties voor Googles interesse in opvouwbare apparaten, maar ook voor wat werk achter de schermen dat zou kunnen leiden tot een toekomstige opvouwbare Pixel.

Geschreven door Chris Hall.