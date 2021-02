Google Pixel 5a releasedatum, geruchten, features en specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de Pixel 4a 5G en Pixel 5 misschien pas in oktober 2020 aangekondigd, maar er doen al geruchten de ronde over de volgende Pixel-smartphone.

Naar verwachting de Pixel 5a - een middenklasse-aanbod van de Pixel 5 - hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord, hoewel we verwachten dat er nog veel meer te leren valt.

Mogelijk mei 2021

Het is iets te vroeg om te voorspellen wanneer de Google Pixel 5a zal worden aangekondigd, vooral omdat de Pixel 4a pas in augustus 2020 werd onthuld, dus het bestaat nog niet lang.

Er zijn een paar suggesties geweest dat we de Pixel 5a in mei 2021 op Google I / O zouden kunnen zien, hoewel het niet duidelijk is of dat evenement op dit moment doorgaat. Google I / O werd in 2020 geannuleerd vanwege de wereldwijde pandemie, toen de Pixel 4a aanvankelijk naar verwachting zou worden onthuld.

De prijs is echter iets gemakkelijker te voorspellen. We verwachten dat de Pixel 5a rond de £ 349 / $ 349 zal komen, mogelijk iets hoger als hij 5G biedt. De Pixel 3a kostte £ 399 in het VK en $ 399 in de VS toen deze voor het eerst werd aangekondigd in 2019, maar de Pixel 4a is goedkoper en kost £ 349 in het VK en $ 349 in de VS. Geen van beide biedt echter 5G-connectiviteit , dus het kan zijn dat de Pixel 5a-prijs iets stijgt als deze dit biedt.

Polycarbonaat

Vingerafdruksensor aan de achterkant, camera aan de voorkant

Gewoon zwart

Op basis van de eerste lekken lijkt het erop dat de Google Pixel 5a een vergelijkbaar ontwerp zou kunnen hebben als de Pixel 4a 5G en Pixel 5. Er wordt gedacht dat het een behuizing van polycarbonaat zal bieden, met een vierkante camerabehuizing in de linkerbovenhoek, net zoals de Pixel 4a 5G. De Pixel 5 heeft een behuizing van geborsteld aluminium maar met een matte coating.

Naar verwachting zal een fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant worden geplaatst - zoals de Pixel 5 en 4a 5G - en het gerucht gaat dat een camera met perforatiegaten in de linkerbovenhoek van het scherm van de Pixel 5a zit, opnieuw zoals de Pixel 4a 5G en Pixel 5 .

Andere ontwerpaspecten zijn onder meer een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en stereoluidsprekers. Kleuropties zijn nog niet gedetailleerd, maar het is in het zwart gelekt, dus we verwachten de Pixel 5a in ten minste de Just Black-kleuroptie, waarin zowel de Pixel 4a als Pixel 4a 5G ook worden aangeboden.

Er wordt beweerd dat de afmetingen 156,2 x 73,2 x 8,8 mm zijn (9,4 mm met de achteruitrijcamera). Dit zou de Pixel 5a op dezelfde grootte plaatsen als de Pixel 4a 5G, zij het een beetje groter, smaller en dikker. Er is momenteel geen woord over waterdichtheid , maar we vermoeden dat dit iets is dat gereserveerd blijft voor de Pixel 5.

6,2-inch, Full HD +

OLED

Volgens vroege rapporten zal de Google Pixel 5a een 6,2-inch Full HD + -scherm hebben, hetzelfde als de Pixel 4a 5G. Dat betekent dat de resolutie 2340 x 1080 pixels zou moeten zijn en de pixeldichtheid 413ppi.

Er wordt gezegd dat het een OLED-paneel is, maar tot nu toe is er geen woord over de vernieuwingsfrequentie voor de Pixel 5a. De Pixel 4a en Pixel 4a 5G bieden beide een standaard vernieuwingsfrequentie van 60 Hz, terwijl de Pixel 5 een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz heeft .

Er zou echter ondersteuning moeten zijn voor HDR, aangezien dit iets wordt aangeboden op de Pixel 4a, 4a 5G en Pixel 5.

Dubbele camera aan de achterzijde

Waarschijnlijk hetzelfde als Pixel 5

Op basis van de vroege geruchten wordt de Google Pixel 5a geleverd met een dubbele camera aan de achterzijde, gekoppeld aan een extra sensor en flitser in de vierkante camerabehuizing. Details over de camera zijn nog niet onthuld, maar Google biedt doorgaans dezelfde camera in het "a" -apparaat, als de meer premium handset.

Als dit het geval blijft, zou de Pixel 5a dezelfde camera moeten hebben als de Pixel 5, die ook hetzelfde is als de Pixel 4a 5G. De Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G hebben een 12,2-megapixelsensor met 1,4 µm en een f / 1.7-diafragma, evenals een ultrabreed 16-megapixel met een f / 2.2-diafragma. Hun camera aan de voorkant is 8 megapixels met een f / 2.0-diafragma.

We verwachten dit op de Pixel 5a te zien, samen met dezelfde functies, waaronder de geweldige videostabilisatiefuncties en functies zoals Night Sight .

Waarschijnlijk minstens 6 GB RAM

Waarschijnlijk minimaal 128 GB opslag

Processor onbekend

Dit is een gebied dat nog niet veel in de geruchten is verschenen, dus op dit moment is het onduidelijk wat de Google Pixel 5a onder zijn motorkap zou kunnen hebben.

De Pixel 5 en 4a 5G draaien beide op de Qualcomm Snapdragon 765G, maar Qualcomm moet nog een next-gen chipset aan die processor onthullen. Het kan zijn dat we binnenkort een nieuw apparaat uit de Snapdragon 700-serie zien - misschien de Snapdragon 775G of 777 - en dat zou dan in de Pixel 5a kunnen gaan, maar dat zou de Pixel 5a een hogere specificatie maken dan de Pixel 5, die niet echt zin.

We verwachten ten minste 6 GB RAM te zien, zoals de Pixel 4a 5G en 4a-aanbieding, en we verwachten ook minimaal 128 GB aan opslagruimte. De batterijcapaciteit is ook nog niet gerapporteerd, maar de Pixel 4a 5G heeft een 3800 mAh-cel, dus de Pixel 5a biedt waarschijnlijk iets binnen die marge.

Of de Pixel 5a 5G-connectiviteit biedt of niet, is nog niet gedetailleerd in de lekken. Als dit het geval is, zou het in wezen hetzelfde zijn als de Pixel 4a 5G, wat ook niet logisch zou zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Google Pixel 5a.

De bekende leaker Steve Hemmerstoffer - ook bekend als @OnLeaks - deelde enkele renders van de Pixel 5a, samen met de specificaties die hij zou bieden.

Een gelekt intern Android-document suggereerde dat de Google Pixel 5a bestaat.

