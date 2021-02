Google Pixel 5a renderingen en specificaties onthuld in een enorm lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google kondigde in de tweede helft van vorig jaar drie Pixel-toestellen aan in de vorm van de Pixel 4a, Pixel 4a 5G en de Pixel 5 maar de volgende Pixel-smarpthone staat al op de kaarten.

De bekende leaker Steve Hemmerstoffer - ook wel bekend als @OnLeaks - heeft enkele renders van de Pixel 5a gedeeld, samen met de specificaties die het zou bieden.

Met behulp van het Voice-platform zei Hemmerstoffer dat de Pixel 5a waarschijnlijk een plastic unibody zal bieden van 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm met de achterste camerabobbel) en vrijwel een exacte kopie is van de Pixel 4a 5G .

Hij zei dat de Pixel 5a zal komen met een 6,2-inch Full HD + OLED-display, een grote kin, maar kleine voorhoofd boven het scherm, een punch hole camera aan de voorkant in de linker bovenhoek en een dubbele camera aan de achterzijde. Er wordt ook gezegd dat er een flitser en een extra onbekende sensor in de camerabehuizing zit, waarvan Hemmerstoffer speculeert dat het PDAF is.

Andere kenmerken die in het lek worden genoemd, zijn een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdruksensor aan de achterkant en stereoluidsprekers. Op basis van het lek lijkt het erop dat de Pixel 5a vrijwel een rebadged, iets grotere maar smallere en dikkere Pixel 4a 5G is.

Er wordt in het lek niet vermeld wanneer de Google Pixel 5a zou kunnen opduiken, hoewel eerdere rapporten de I / O-ontwikkelaarsconferentie van Google hebben gesuggereerd, die normaal gesproken mei is, hoewel deze in 2020 werd geannuleerd vanwege de wereldwijde pandemie.

Geschreven door Britta O'Boyle.