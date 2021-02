Android 12 Snow Cone voegt mogelijk softwarefuncties toe die OEMs al jaren aanbieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het onderzoek naar de volgende versie van Android - waarvan men dacht dat het "Snow Cone" zou heten, maar naar verwachting zal worden gelanceerd als Android 12 - is aan de gang en er lekken uit over wat te verwachten. Dat onthult enkele bekende functies die Google native wil maken.

We hebben dit proces eerder gezien. Grote OEMs gebruiken hun Android-skins om wijzigingen aan te brengen in het kernaanbod van Google door handige functies toe te voegen om zich te onderscheiden. In de afgelopen 10 jaar was Samsung de meest productieve, in veel gevallen debuterende softwarefuncties die vervolgens door Google worden geabsorbeerd en een paar jaar later als een native Android-functie verschijnen.

De volgende op de lijst lijkt de modus voor één hand te zijn en een rollend screenshot. Beide zijn al vele jaren op Samsung (en enkele andere) apparaten aanwezig. Samsung implementeerde de optie voor een kleinere versie van de display-inhoud toen schermen te groot begonnen te worden. Het is een functie die is ontworpen om het gebruik met één hand gemakkelijker te maken door alles op het scherm naar de benedenhoek te verkleinen.

Dat maakt het gemakkelijker om met slechts een duim te gebruiken, zonder te hoeven strekken.

Het roept wel vragen op. We hebben het systeem altijd lastig gevonden op Samsung-telefoons. Toen het voor het eerst werd geïntroduceerd, waren grote telefoons iets nieuws. Maar grote telefoons zijn nu alledaags en een groot deel van de gebruikersinterface is al aangepast aan gebruik met één hand - veeg omlaag voor toegang tot snelle instellingen, verplaats het instellingenmenu naar beneden op de pagina en laat ruimte bovenaan, en de grootste van allemaal, veegbewegingen zodat u niet op een klein pijltje bovenaan de pagina hoeft te tikken om terug te gaan in een app.

Heeft eenhandige modus echt meer waarde?

Een ding dat nog spannender is, is de suggestie dat we rollende schermafbeeldingen zullen krijgen. Dit is echt een handige functie waarmee u een hele pagina kunt vastleggen in plaats van alleen het zichtbare gebied op het scherm. Nogmaals, Samsung (en anderen) bieden dit al een tijdje aan en opname in Android zou voor veel mensen een groot voordeel zijn.

Ten slotte is er de suggestie dat er mogelijk een schermrotatiefunctie is die zich kan oriënteren vanaf het gezicht van de gebruiker. Dit betekent dat het scherm geen grappige dans tussen verticaal en horizontaal doet als je achterover leunt. Het is een veelvoorkomend probleem als u bijvoorbeeld iets leest terwijl u op uw zij ligt. Volgens lekken zou dit een exclusieve Pixel-functie kunnen zijn.

Er is natuurlijk geen garantie dat we een van deze functies zullen zien en het is niet ongebruikelijk dat Google in de preview functies test die niet in de releaseversie van de software komen.

Android 12 is nog niet aangekondigd, maar we verwachten dat de preview van de ontwikkelaar binnenkort zal verschijnen als de vorige tijdlijnen doorgaan. De preview van de Android 11-ontwikkelaar werd aangekondigd op 19 februari 2020, gevolgd door een openbare bèta in juni en de definitieve release in september .

Geschreven door Chris Hall.