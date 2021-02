De Google Pixel 4a 5G krijgt een grote korting van £ 100 in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 4a 5G heeft momenteel een grote korting rechtstreeks van Google in het VK met £ 100 korting . De deal loopt tot 23 februari 2021.

De Pixel 4a 5G is de 5G-optie op instapniveau van Google, die onder de Pixel 5 zit.

• Google Pixel 4a 5G, 128 GB, was £ 499 nu £ 399 (bespaar £ 100): Het is relatief nieuw, biedt hetzelfde vermogen als de Pixel 5 en dezelfde camera als de Pixel 5, met een groter scherm en een goedkopere prijs. Download de Pixel 4a 5G van Google UK

Als je contractdeals voor de Pixel 4a 5G wilt bekijken, bekijk dan hier onze dynamisch bijgewerkte lijst met de nieuwste deals:

In onze Pixel 4a 5G-recensie zeiden we: "De Pixel 4a 5G is voor ons veel logischer dan de Pixel 5. Gezien het feit dat hij in wezen dezelfde kernkracht, betere audio, een groter scherm en dezelfde cameraprestaties heeft. voor een lagere prijs is het de telefoon om uit de twee te kiezen.

"De voordelen van de Pixel 5 komen in de vorm van een aantal geavanceerdere functies - 90Hz-scherm, draadloos opladen en IP68-waterbescherming - maar aangezien je meer schermruimte krijgt op de Pixel 4a 5G, zonder al te veel batterijduur op te offeren, zouden we zeggen dat deze telefoon de beste keuze is voor elke Pixel-fan. "

Google biedt momenteel ook £ 20 korting op Pixel Buds , evenals een Google Stadia-deal .

