(Pocket-lint) - Google zal naar verwachting binnenkort de volgende versie van Android uitbrengen - of in ieder geval de bètaversie ervan - en een vroeg lek heeft ons een glimp gegeven van hoe Android 12 eruit zou kunnen zien.

Voorafgaand aan de lancering deelt Google details met partners over wat de nieuwe software zal bevatten en deze afbeeldingen zijn ogenschijnlijk afkomstig van een van de eerste gedeelde dias.

De afbeeldingen werden gedeeld door XDA-ontwikkelaars die, hoewel ze niet konden bevestigen dat de software er echt zo uitziet, met hun bronnen konden bevestigen dat de dia waar de afbeeldingen vandaan kwamen echt is en dat deze afbeeldingen erop stonden.

De nieuwe software bevat een aantal nieuwe visuele veranderingen. Een daarvan is een nieuw ontwerp voor het meldingenpaneel dat vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden valt.

Elementen zoals het aantal schakelingen voor snelle instellingen (teruggebracht tot vier van zes) en de pictogrammen voor tijd, datum en batterij zijn gewijzigd. Gesprekprioriteit in meldingen - een van de grootste functies van Android 11 - blijft bestaan, terwijl de vorm van de melding is veranderd en veel meer afgerond is, en de achtergrond volledig ondoorzichtig is. Het is helemaal niet transparant.

Een grotere verandering is wellicht het gebruik van widgets. Net als bij iOS 14 lijkt het erop dat Android 12 widgets nog nuttiger gaat maken dan ze al waren.

De schermafbeeldingen tonen conversaties en widget-bubbels voor berichten die er qua stijl heel anders uitzien dan de huidige mogelijkheden van widgets in Android 11. Ten eerste zijn ze erg klein en lijken ze recente updates / gemiste gesprekken te tonen.

De exacte details over wat deze widgets mogelijk maken, zijn beperkt, maar we krijgen het gevoel dat de nadruk zeker ligt op het in contact blijven met vrienden, en niet alleen op het hebben van meer weer- en kalenderinformatie op het scherm.

Daarnaast is er een suggestie van XDA dat Android 12 een waarschuwingsindicator in je statusbalk zal plaatsen wanneer een app toegang heeft tot de camera of microfoon, vergelijkbaar met de groene en oranje stippen op de iPhone .

Andere privacyvernieuwingen zijn onder meer de mogelijkheid om de camera en microfoon uit te schakelen en locatietoegang uit te schakelen.

Google heeft vorig jaar rond deze tijd de eerste preview van Android 11 uitgebracht, dus het is waarschijnlijk dat we de nieuwe software binnenkort in het echt kunnen zien.

