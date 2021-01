Android 12: releasedatum, functies, lekken, geruchten en nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar brengt Google een grote software-update uit voor zijn mobiele Android-besturingssysteem.

Vorig jaar werd Android 11 uitgerold. In 2021 kondigt het Android 12 aan. Er is nog niet veel informatie over de upgrade, maar er zijn een paar dingen naar voren gekomen. Hieronder vind je een lijst met alles wat bekend is, inclusief de sappigste geruchten.

Kom ook zeker terug, want Pocket-lint is van plan deze handleiding bij te werken met het laatste nieuws, lekken en rapporten.

Releasedatum preview voor ontwikkelaar: rond februari 2021

rond februari 2021 Publicatiedatum bèta: rond mei 2021

rond mei 2021 Officiële uitrol voor consumenten: rond september 2021

Google volgt meestal een patroon: in de eerste maanden van het jaar lanceert het een preview voor ontwikkelaars. De preview van de ontwikkelaar van Android 11 is bijvoorbeeld in februari 2020 geland. De preview van de ontwikkelaar van Android 12 wordt daarom verwacht in februari 2021. Vervolgens, meestal in mei, houdt Google een I / O-conferentie, waar het het eerste publiek aankondigt. bèta voor consumenten om nieuwe functies te testen.

De laatste, voltooide versie van Android 12 zal waarschijnlijk pas volgend najaar, rond september 2021, officieel worden uitgerold naar compatibele telefoons.

Pixel-apparaten krijgen zeker Android 12 als eerste

krijgen zeker Android 12 als eerste Het volgende Pixel-vlaggenschip zal er waarschijnlijk mee worden gelanceerd

zal er waarschijnlijk mee worden gelanceerd Partnerapparaten kunnen ook worden opgenomen in de eerste implementatie

Wanneer de definitieve versie van Android 12 uitkomt, zal deze waarschijnlijk als eerste apparaten selecteren, inclusief Googles eigen Pixel-opstelling. Bij de lancering ondersteunde Android 11 bijvoorbeeld alleen Pixel 2 en nieuwere Pixel-telefoons, evenals een handvol apparaten van OnePlus, Xiaomi, OPPO en Realme.

Ja. Google bevestigde de naam in 2020.

Google kondigde afgelopen september via eenAndroid Developers-blogpost aan dat de Android-release uit 2021 Android 12 gaat heten.

In termen van nieuwe Android 12-functies is er tot nu toe weinig naar boven gekomen. Dat gezegd hebbende, het volgende is tot nu toe bevestigd, gelekt of geruchten ...

Google zeiafgelopen herfst in eenblogpost dat Android 12 het "nog gemakkelijker zal maken voor mensen om andere app-winkels op hun apparaten te gebruiken, terwijl ze ervoor moeten zorgen dat de veiligheidsmaatregelen die Android heeft getroffen niet worden aangetast". Er werd niet nader ingegaan op wat dit middelen, specifiek, of hoe het zal werken. Maar we gaan ervan uit dat u met uw apparaat snel toegang kunt krijgen tot apps in winkels van derden en dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Mishaal Rahman van de XDA-ontwikkelaar verdiepte zich in Android Open Source Project (AOSP) Gerrit-inzendingen en zag vermeldingen van een nieuwe Restricted Networking-modus. Specifiek, eenmaal ingeschakeld, zou de functie apps met een "connectiviteitsgebruik beperkte netwerken" toestemming om toegang te krijgen tot het netwerk. Andere apps op uw telefoon zouden zonder die toestemming geen gegevens kunnen verzenden of ontvangen.

Mishaal geeft aan dat deze toestemming alleen kan worden verleend aan geprivilegieerden systeem-apps ondertekend door de OEM. Dit lijkt daarom geen configureerbare firewall op systeemniveau te zijn, maar het heeft nog steeds interessante use-case-mogelijkheden. Stel je voor dat Google een gebruikersgerichte instellingsoptie biedt om internettoegang per app te beperken. Het is echter nog niet duidelijk hoe Google de beperkte netwerkmodus in Android 12 zou kunnen implementeren.

Android 11 biedt een gesplitste schermervaring, waarbij u twee apps tegelijkertijd op uw apparaat kunt openen. Voor Android 12 zei 9to5Google dat Google werkt aan een verbeterde versie genaamd App Pairs. Momenteel "pint" het gesplitste scherm in feite één app, maar het App Pairs-systeem van Android 12 groepeert twee apps samen als één "taak", zodat u twee van uw onlangs geopende apps kunt kiezen om een paar te worden.

Eenmaal gekoppeld, zou je moeten kunnen schakelen tussen het gebruik van een andere enkele app en het paar dat je hebt gemaakt. 9to5Gogole heeft een mockup gedeeld van hoe de functie eruitziet. (U kunt het hierboven zien. De linkerkant is nu Android 11. De rechterkant laat echter zien hoe de recente weergave een paar behandelt als één gezamenlijke activiteit.) De app-paren van Android 12 bieden ook een scheidingslijn waarmee u kunt aanpassen hoeveel van het scherm wordt opgebruikt door een app.

Android 12 maakt het misschien ook gemakkelijker voor Google om rechtstreeks updates van het besturingssysteem te leveren. XDA-ontwikkelaars merkten dat het bedrijf van plan is Android Runtime (ART) toe te voegen als een Mainline-module in Android 12, waardoor het meer updates van het besturingssysteem via Google Play Store kan pushen in plaats van ze via de ether te verzenden. Dit kan resulteren in meer frequente updates en minder ophangingen van telefoonfabrikanten.

XDA-ontwikkelaars ontdekten dat Android 12 een functie zou kunnen hebben die open apps die momenteel niet in gebruik zijn, "in winterslaap houdt", waardoor ze minder energie verbruiken en ruimte vrijmaakt. Op basis van codewijzigingen die zijn ingediend bij AOSP , voegt Google specifiek een nieuw systeem toe, "dat de slaapstand van de app beheert, een status die apps kunnen invoeren, wat betekent dat ze niet actief worden gebruikt en kunnen worden geoptimaliseerd voor opslag".

Android heeft geen ontwerprevisie ondergaan sinds Material Design in 2014, dus een geheel nieuwe look zou een welkom gezicht zijn. Dit kunnen stapelbare widgets zijn, iets wat iOS 14 iPhone- en iPad-gebruikers biedt. Het zou geweldig zijn om bij de lancering ook ondersteuning te zien voor meer telefoons voor Android 12, plus alle functies die beschikbaar zijn op alle telefoons. Momenteel heeft Google de neiging om echt coole Android-functies te reserveren voor Pixel-gebruikers.

Hier is alles wat we tot nu toe over Android 12 hebben gehoord.

9to5Google beweerde dat Google werkt aan een vernieuwde versie van een gesplitst scherm genaamd App Pairs.

XDA-ontwikkelaars beweerden dat Google werkt aan een app-slaapstandfunctie om ruimte vrij te maken voor Android 12.

Een handvol commits samengevoegd met AOSP beschrijven een nieuwe functie voor beperkte netwerkmodus, mogelijk voor Android 12.

XDA-ontwikkelaars beweerden dat Google van plan is om de Android Runtime (ART) op te nemen als een bij te werken Mainline-module in Android 12.

We hadden niet verwacht dat Googles eerste vermelding van Android 12 - de volgende iteratie van Android verwacht in 2021 - zou gaan over app-winkels en vergoedingen.

Geschreven door Maggie Tillman.