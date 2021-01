Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste preview van Android 12- ontwikkelaars zal naar verwachting volgende maand live gaan. Ondanks dat de codebasis nog niet openbaar is, beginnen er aanwijzingen te komen over wat de volgende grote update van het mobiele besturingssysteem van Google zal zijn.

Mishaal Rahman van de XDA-ontwikkelaar verdiepte zich in Android Open Source Project (AOSP) Gerrit-inzendingen en zag vermeldingen van een nieuwe Restricted Networking-modus. Specifiek, eenmaal ingeschakeld, zou de functie apps met een "connectiviteitsgebruik beperkte netwerken" toestemming om toegang te krijgen tot het netwerk. Andere apps op uw telefoon zouden zonder die toestemming geen gegevens kunnen verzenden of ontvangen.

Mishaal geeft aan dat deze toestemming alleen kan worden verleend aan geprivilegieerden systeem-apps ondertekend door de OEM. Dit lijkt daarom geen configureerbare firewall op systeemniveau te zijn, maar het heeft nog steeds interessante use-case-mogelijkheden. Stel je voor dat Google een gebruikersgerichte instellingsoptie biedt om internettoegang per app te beperken. Het is echter nog niet duidelijk hoe Google de beperkte netwerkmodus in Android 12 zou kunnen implementeren.

Aangezien de preview van de Android 12-ontwikkelaar binnen een paar weken zal verschijnen, kunnen we binnenkort meer te weten komen over de beperkte netwerkmodus. Houd er rekening mee dat Google altijd op het laatste moment kan beslissen om deze functie van Android 12 te verwijderen. We houden u op de hoogte.

Geschreven door Maggie Tillman.