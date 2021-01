Google biedt nu een ontgrendelde Pixel 4a 5G in het wit in de VS.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google biedt nu een ontgrendelde Pixel 4a 5G in "Clearly White". Eerder was een ontgrendeld model alleen in het zwart verkrijgbaar.

Het bedrijf heeft afgelopen herfst een witte Pixel 4a 5G gelanceerd , maar deze was exclusief voor Verizon en duurder omdat het millimetergolf 5G (mmWave 5G) ondersteunt. De nieuwe witte, ontgrendelde Pixel 4A 5G van Google is echter een standaardversie en kost $ 499. Op retailers zoals B&H Photo is het gemarkeerd als een nieuwe release. Google heeft ook bevestigd dat het nieuw is en dat het vanaf 28 januari 2021 wordt verzonden.

Qua ontwerp is het precies hetzelfde als de mmWave 5G-versie van Verizon, compleet met een mintgroene aan / uit-knop. Het is ook nog steeds een 5G-apparaat, maar je krijgt 5G onder de 6. Dus hier is hoe de prijsstructuur eruit ziet voor Pixel 4a 5G:

Pixel 4A 5G UW

Gewoon zwart / zwart (met millimetergolf 5G), exclusief voor Verizon voor $ 599

Duidelijk wit / wit (met millimetergolf 5G), exclusief voor Verizon voor $ 599

Pixel 4A 5G

Gewoon zwart / zwart (met sub-6 5G), ontgrendeld voor $ 499

Duidelijk wit / wit (met sub-6 5G), ontgrendeld $ 499

SQUIRREL_2709684

Houd er rekening mee dat een ontgrendeld apparaat betekent dat u het kunt gebruiken met elke draadloze provider in de VS, dus u bent niet beperkt tot Verizon.

Geschreven door Maggie Tillman.