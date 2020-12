Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Street View en Maps krijgen een update waarmee je meeslepende Street View-fotos kunt indienen met alleen je telefoon. Google heeft een blogpost gepubliceerd om zijn plannen te bevestigen om door gebruikers gegenereerde inhoud te gaan gebruiken als er geen eigen Street View-gegevens beschikbaar zijn.

Meer specifiek zei Google dat Android-gebruikers met ARCore-compatibele apparaten fotos kunnen maken en publiceren op zijn Google Street View-service. Google accepteert inzendingen in Toronto, New York, Austin, Nigeria, Indonesië en Costa Rica. Uiteindelijk komen er meer regios bij.

Je hebt geen speciale 360 graden camera of hulpstuk nodig om aan de slag te gaan. Google zei dat het automatisch meerdere fotos kan roteren en positioneren die zijn gemaakt in de Street View-app voor Android-apparaten. Voor alle duidelijkheid: dit is een bètafunctie en wordt volgens Google al geruime tijd getest. Om te beginnen, opent u de nieuwste versie van de Street View-kaart, drukt u op de nieuwe knop Maken in de navigatiebalk en begint u met het opnemen van afbeeldingen. Het is zo simpel.

"Hoewel onze eigen Street View-trekkers en -autos meer dan 170 miljard afbeeldingen hebben verzameld van 16 miljoen kilometer rond de planeet, zijn er nog steeds veel niet in kaart gebrachte delen van de wereld", legt Stafford Marquardt, productmanager van Google Maps Street View, uit. "Waar mensen onderling verbonden fotos bijdragen, worden deze in de Street View-laag op Google Maps weergegeven als blauwe stippellijnen."

Tel alles bij elkaar op en Gooogle Street View zou snel op meer plaatsen, waaronder landelijke gebieden, van de wereld moeten komen. Door gebruikers gegenereerde afbeeldingen worden zelfs in Google Maps gebruikt. Google zei natuurlijk dat het gevoelige delen van inzendingen, zoals gezichten en kentekenplaten, nog steeds zal vervagen.

Geschreven door Maggie Tillman.