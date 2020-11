Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een aantal Black Friday-deals bevestigd, wat betekent dat er kortingen zijn op een aantal van zijn Pixel-telefoons, waardoor je de kans krijgt om wat geld te besparen.

Gelukkig zijn deze deals niet beperkt tot alleen de Google Store, maar u kunt ze bij een aantal retailers krijgen, zodat u kunt kiezen waar u ze wilt kopen. Het voordeel dat Pixel-telefoons met zich meebrengen, zijn onder meer directe updates op Android-software, geen bloatware en natuurlijk de probleemloze camera die enkele van de beste resultaten op de markt geeft.

• Google Pixel 4a 5G, 128 GB, was £ 499 nu £ 459 (bespaar £ 40): het is gloednieuw, biedt hetzelfde vermogen als de Pixel 5 en dezelfde camera als de Pixel 5, met een groter scherm en een lagere prijs. Bekijk het aanbod bij Carphone Warehouse of bekijk het aanbod bij John Lewis .

• Google Pixel 4a, 64 GB, was £ 349, nu £ 319 (bespaar £ 30): de Pixel 4a is een geweldige compacte middenklasse met een toonaangevende camera en nu een lagere prijs. Bekijk het aanbod op Amazon UK.

• Google Pixel 3a, 64 GB, was £ 329, nu £ 279 (bespaar £ 50): het is een telefoon uit 2019, maar het is de goedkoopste van de partij, met een uitstekende camera, schone Android 11-software en een fatsoenlijk scherm. Bekijk het aanbod bij Argos.

Deze deals lopen waarschijnlijk door de Black Friday- en Cyber Monday-periode, maar alleen zolang de voorraad strekt, dus het is de moeite waard om eerder dan later te kopen.

We houden hier alle Black Friday-deals voor smartphones bij , als er een ander model is waarin u geïnteresseerd bent.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina.

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK.

Geschreven door Chris Hall.