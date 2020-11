Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Pixel 4a-telefoon uit het middensegment van Google, die afgelopen augustus werd uitgebracht, is nu verkrijgbaar in een nieuwe kleur in beperkte oplage, genaamd Barely Blue .

Sinds het een paar maanden geleden debuteerde, is de Pixel 4a alleen verkrijgbaar in een standaard zwarte kleur. Maar vanaf 16 november 2020 kun je de handset in een babyblauwe variant krijgen voor $ 349 - dezelfde prijs als de originele zwarte variant. Zodra alle beschikbare eenheden zijn uitverkocht in de Google Store, wordt Barely Blue stopgezet. Het model is momenteel ook alleen in de VS verkrijgbaar, hoewel de kleur voor het einde van het jaar naar Japan zal komen.

De Pixel 4a is een ingekorte versie van de Pixel 4 , de vlaggenschiptelefoon van Google in 2019, die die pure Android-software-ervaring en de capabele cameraprestaties van Google wil brengen tegen een lagere prijs. Maar de Pixel 4a is ook een upgrade naar de Pixel 3a - met het nieuwere apparaat iets hoger gepositioneerd dankzij krachtigere hardware, waardoor het in een competitieve middenklassepositie terechtkomt.

Het heeft een enkele 12,2-megapixelcamera aan de achterkant, een 8-megapixel camera aan de voorkant, Qualcomms Snapdragon 730G-chipset en een hoofdtelefoonaansluiting. Het mist waterbestendigheid, een 90Hz-scherm en draadloos opladen.

Toch prezen we de Pixel 4a in onze review .

Geschreven door Maggie Tillman.