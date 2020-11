Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De onlangs aangekondigde wijziging van Google in de prijsstructuur voor Google Fotos , waarbij "hoge kwaliteit" foto-opslag begint af te rekenen met de online opslag van mensen, zal zo breed worden toegepast als werd gevreesd, zo wordt bevestigd.

De belangrijkste verduidelijking hier is dat zijn eigen Pixel-telefoons, die eerder werden geleverd met gratis levenslange foto-opslag, dat voordeel zullen verliezen om voor een one-size-fits-all-systeem te zorgen, zoals aangekondigd.

Dat betekent dat, net als de rest van ons, in juni 2021 zelfs degenen die de Pixel-telefoons kopen die Google vervolgens bedenkt, een Google One-abonnement zullen moeten aanschaffen of een andere foto-opslagsite voor hun archief moeten zoeken naarmate het verder groeit dan het gratis 15GB limiet.

Dit is in feite de tweede keer dat Google het opslagvoordeel van de Pixel heeft herzien - in eerste instantie werden de telefoons geleverd met onbeperkte opslag op de oorspronkelijke bestandsgrootte van fotos, voordat die werd herzien naar de benchmark van hoge kwaliteit zelf, vermoedelijk ooit Google realiseerde zich met hoeveel gratis gegevensopslag dit voor de meeste mensen eigenlijk gelijk stond.

Nu lijkt het erop dat de gouden dagen voorbij zijn, en betalen voor foto-opslag zal een probleem worden waar we allemaal op onze eigen manier mee te maken krijgen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.