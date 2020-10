Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day 2020 is begonnen. Het jaarlijkse verkoopevenement, voor het eerst gestart door Amazon in 2015, wordt in snel tempo een goed moment om je telefoon bij te werken. Dat geldt vooral dit jaar, als je een fan bent van Googles Pixel, aangezien de Pixel 4 en Pixel 4 beide zijn afgeprijsd.

De Pixel-apparaten van Google, nu in de vijfde generatie, staan bekend om hun eersteklas cameras en software. In onze review van de Pixel 4 XL zeiden we dat het vermogen om met nauwelijks moeite prachtige fotos te maken, dit de voor de hand liggende keuze maakt voor mensen die graag fotos maken.

Googles Prime Day 2020-uitverkoop in de VS biedt gebruikers enkele opties, aangezien zowel de Pixel 4 als de Pixel 4 XL worden verdisconteerd. Het belangrijkste verschil tussen de twee telefoons is het 5,7-inch scherm op de Pixel 4 versus het 6,3-inch scherm op de Pixel 4 XL.

Prime-leden kunnen de Pixel 4 XL met 128 GB opslagruimte krijgen voor $ 6495 , 35 procent korting op de gebruikelijke prijs van $ 1.000. De telefoon is zowel in wit als in zwart verkrijgbaar. Het 128 GB-model van de Pixel 4 en het 64 GB-model van de Pixel 4 XL zijn beide ook 38 procent afgeprijsd, voor $ 549 per stuk. De grootste verkoop is echter op de 64 GB Pixel 4 , die met $ 449,99 43 procent lager ligt dan de normale prijs.

Raadpleeg onze uitgebreide gids hier om te zien hoe Googles Pixel 4-telefoons zich verhouden tot andere geavanceerde smartphones die nu verkrijgbaar zijn.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

Geschreven door Maggie Tillman.