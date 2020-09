Google kondigt de Pixel 5 aan als een 5G-handset uit het middensegment

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel de Google Pixel 5 aangekondigd, naast de Pixel 4a 5G, terwijl het bedrijf zijn overstap maakt naar de volgende generatie connectiviteit met een paar handsets.

De Pixel 5 is geen enorm vlaggenschip, maar een middenklasse van 6 inch, maar op de Qualcomm Snapdragon 765G hebben we al een goed idee van wat deze telefoon te bieden heeft.

Volgens de specificaties is er 8 GB RAM en 128 GB opslag en een 4080 mAh-batterij. Je krijgt zowel 18 W opladen als draadloos opladen, wat ook omgekeerd werkt, zodat je bijvoorbeeld je Pixel Buds kunt opladen.

Het display heeft een gat voor de camera aan de voorkant, maar houdt vast aan een resolutie van 1080p met framesnelheden tot 90Hz. Het scherm ondersteunt HDR en is OLED, dus het zou er geweldig uit moeten zien.

Maar bij de Pixel draait alles om cameras. Voor 2020 houdt Google vast aan de 12,2 megapixelsensor met 1,4 µm pixels die we zo goed kennen, met f / 1.7 diafragma. Maar het gaat niet echt om de hardware, het gaat om de computationele fotografie die erachter zit.

Een van de opwindende toevoegingen is dat Night Sight nu in portretmodus werkt, zodat je die effecten kunt combineren om geweldige fotos te maken. Er zijn ook nieuwe opties voor portretverlichting, zodat u uw fotos er beter kunt laten uitzien - en omdat dit rekenkundig is, kunt u deze toepassen op fotos die u al hebt gemaakt, zoals 5 jaar geleden.

Er komen ook verschillende stabilisatie-opties voor video binnen, waaronder een nieuwe filmische modus die stabiele pannen vastlegt met vloeiende slow-mo voor dat grote schermeffect.

Naast de hoofdcamera is een 16 megapixel ultrabrede camera met 1 µm pixels en f / 2.2 diafragma. Hij legt 107 graden vast, zodat er meer in past. De camera aan de voorkant is een 8-megapixel, f / 2.0, met 1,12 µm pixels.

De telefoon is IPX8-gecertificeerd, heeft een achterkant van aluminium en een afdekking van Gorilla Glass 6. Het komt in zwarte en groene kleuren.

Google werpt dit op als een meer betaalbaar apparaat en kost £ 599 / $ 699, het is een stuk goedkoper dan eerdere Pixel-telefoons. De vraag is of je voor de Pixel 5 gaat, of de iets goedkopere Pixel 4a 5G die alle kracht en een groter scherm heeft ...

Geschreven door Chris Hall.