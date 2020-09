Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens een Launch Night In hardware-evenement in de herfst kondigde Google officieel de Pixel 4a met 5G aan .

Het is een nieuwe versie van de Pixel 4a- telefoon die Google in augustus heeft uitgebracht. De nieuwe versie introduceert uiteraard ondersteuning voor 5G, maar het is ook $ 150 duurder dan de standaardvariant en kost $ 499 in de VS, £ 499 in het VK en € 499 in de meeste Europese markten. Er zijn ook een paar andere verschillen, zoals dat het een groter 6,2-inch scherm heeft met een resolutie van 2340 x 1080. Het heeft ook de snellere Qualcomm Snapdragon 765G-processor en een grotere 3885 mAh-batterij.

Oh, en het behoudt de 3,5 mm koptelefoonaansluiting. Het heeft ook een zacht aanvoelende polycarbonaat unibody en geen Corning Gorilla Glass 6-afdekglas.

Net als de Pixel 4a heeft de 5G-variant niet draadloos opladen of waterdichtheid - die functies zijn gereserveerd voor de nieuwe Pixel 5. Het geheugen en de opslag zijn ook nog steeds respectievelijk 6 GB en 128 GB, en het heeft een 16-megapixel ultrabreed naar achteren gerichte lens. Bekijk onze uitgebreide gids over de Pixel 4a 5G voor meer informatie:

Google plaagde de Pixel 4a 5G voor het eerst toen het de standaardvariant lanceerde en de Pixel 5 aankondigde, hoewel er veel onbekenden waren, zoals hoe het er precies uitzag, de belangrijkste specificaties en hoe het in het algemeen verschilde van de nieuwe Pixel 4a.

De Pixel 4a 5G is nog niet beschikbaar, maar je kunt je aanmelden voor de Google Store-wachtlijst. De release wordt naar verwachting tegen het einde van het jaar verwacht. Het is verkrijgbaar in zwart of wit.

Geschreven door Maggie Tillman.