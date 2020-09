Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zal naar verwachting de Pixel 5 aankondigen tijdens zijn "Launch Night In" op 30 september, naast de Pixel 4a 5G en verschillende andere apparaten.

We hebben in een afzonderlijke functie laten zien hoe de Pixel 5 zich zou kunnen verhouden tot de Pixel 4a 5G , maar hier concentreren we ons op hoe de Pixel 5 zich zou kunnen vergelijken met zijn voorgangers, de Pixel 4 en Pixel 4 XL.

Pixel 5: TBC

Pixel 4: 147,1 x 68,8 x 8,2 mm, 162 g

Pixel 4 XL: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm, 193 g

Er wordt beweerd dat de Google Pixel 5 een behuizing van geborsteld aluminium heeft en verkrijgbaar is in de kleuren zwart en groen. Er wordt gezegd dat er een vierkante camerabehuizing in de linkerbovenhoek van de achterkant zit, samen met een fysieke vingerafdruksensor in het midden.

Aan de voorkant suggereren lekken dat er in de linkerbovenhoek een geperforeerde camera zal zijn, die een bijna randloos ontwerp biedt. Een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm wordt niet verwacht op de Pixel 5. Aangezien er wordt gedacht dat er maar één Pixel 5 is, wordt verwacht dat de grootte tussen de Pixel 4 en 4 XL ligt.

De Pixel 4 en 4 XL delen hetzelfde ontwerp als elkaar, al is de XL natuurlijk groter. Beiden hebben een vierkante camerabehuizing in de linkerbovenhoek van de achterzijde en zijn beide voorzien van een glazen body.

De voorkant van beide apparaten ziet een rand aan de bovenkant van de schermen met de camera aan de voorkant en de Soli-radarchip voor gebarenbediening en Face Unlock. Er is geen fysieke vingerafdruksensor aan boord van de Pixel 4 of 4 XL en geen van beide heeft een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm.

Pixel 5: 6-inch, OLED, 90 Hz

Pixel 4: 5,7-inch, OLED, 90 Hz

Pixel 4 XL: 6,3-inch, OLED, 90 Hz

Het gerucht gaat dat Google Pixel 5 komt met een 6-inch OLED-scherm dat een Full HD + -resolutie biedt van 2340 x 1080 pixels voor een pixeldichtheid van 429ppi.

Er wordt gezegd dat het vasthoudt aan de vernieuwingsfrequentie van 90 Hz die we op de Pixel 4 en 4 XL zagen, en er wordt ook gezegd dat het HDR ondersteunt en een beeldverhouding van 19,5: 9 biedt.

De Pixel 4 heeft een iets kleiner scherm dan wat wordt voorgesteld voor de Pixel 5 op 5,7 inch, terwijl de Pixel 4 XL iets groter is op 6,3 inch. Beide zijn OLED-panelen en hebben beide een verversingssnelheid van 90Hz.

De Pixel 4 heeft een Full HD + -scherm voor een pixeldichtheid van 444ppi, terwijl de Pixel 4 XL een Quad HD + -scherm heeft voor een pixeldichtheid van 537ppi. Beide ondersteunen echter HDR en beide hebben een beeldverhouding van 19: 9.

Pixel 5: Qualcomm SD765G, 8 GB RAM, 4080 mAh, 5G

Pixel 4: Qualcomm SD855, 6 GB RAM, 2800 mAh, 4G

Pixel 4 XL: Qualcomm SD855, 6 GB RAM, 3700 mAh, 4G

De Google Pixel 5 zou draaien op de Qualcomm Snapdragon 765G-chipset, met geïntegreerde 5G . Er wordt gezegd dat het 8 GB RAM is en we verwachten ten minste 128 GB aan opslagruimte zonder microSD voor opslaguitbreiding.

De batterijcapaciteit van de Pixel 5 zou 4080 mAh zijn. We verwachten 18 W snel opladen en draadloos opladen aan boord.

De Google Pixel 4 en de 4 XL draaien beide op de Qualcomm Snapdragon 855, de vlaggenschipprocessor van Qualcomm ten tijde van hun lancering. Ze hebben ook geen 5G-mogelijkheden.

Er is 6 GB RAM onder de motorkap van zowel de Pixel 4 als de 4 XL en beide hebben opslagopties van 64 GB en 128 GB.

Qua accucapaciteit heeft de Pixel 4 een 2800 mAh-batterij, terwijl de Pixel 4 XL een capaciteit heeft van 3700 mAh. Beide hebben 18 W snel opladen en draadloos opladen.

Pixel 5: dubbele achterkant (16 MP + 12,2 MP), enkele voorkant (8 MP)

Pixel 4/4 XL: dubbele achterkant (16 MP + 12,2 MP), enkele voorkant (8 MP)

De Google Pixel 5 wordt naar verluidt geleverd met een dubbele camera aan de achterzijde, bestaande uit een 16-megapixel 0,5x ultragroothoeklens met een f / 2.2-lensopening en een 12,2-megapixellens met een f / 1.7-lensopening.

De geperforeerde camera aan de voorkant is naar verluidt een 8-megapixel f / 2.0-sensor met vaste focus.

De Google Pixel 4 en 4 XL hebben beide een dubbele camera aan de achterzijde, bestaande uit een 16-megapixelsensor met een f / 2.4-lensopening en een 12,2-megapixelsensor met een f / 1.7-lensopening.

De frontcamera op beide toestellen is een 8 megapixel sensor met f / 2.0 diafragma en vaste focus.

De Pixel 4 en 4 XL bieden functies zoals Night Sight en de mogelijkheid om sterren te vangen, die beide worden verwacht op de Pixel 5, naast enkele nieuwe functies.

Pixel 5: vanaf € 629 / £ 550 / $ 700

Pixel 4: vanaf € 749 / £ 669 / $ 799

Pixel 4 XL: vanaf € 849 / £ 829 / $ 899

Er wordt beweerd dat de Google Pixel 5 € 629 zal kosten in Europa, ongeveer £ 550 in het VK en ongeveer $ 700 in de VS. Het zou vanaf 15 oktober beschikbaar zijn.

De Google Pixel 4 begon bij £ 669 in het VK en $ 799 in de VS toen hij voor het eerst arriveerde, terwijl de Pixel 4 XL begon bij £ 829 in het VK en $ 899 in de VS.

Op basis van de geruchten zit de Google Pixel 5 qua grootte tussen de Pixel 4 en 4 XL in, maar schakelt hij over van glas naar aluminium. Het biedt ook een moderner ontwerp vanaf de voorkant met een geperforeerde camera en een vermindering van de randen in vergelijking met zijn voorgangers.

Bovendien suggereren geruchten dat, hoewel het niet zal draaien op de vlaggenschip-processor van Qualcomm, het nog steeds een krachtig apparaat zal zijn, een prijsdaling, een toename van het RAM-geheugen en een toename van de batterijcapaciteit zal bieden.

We zullen deze functie updaten zodra de officiële specificaties bekend worden gemaakt.

Britta O'Boyle