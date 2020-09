Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zal naar verwachting de Pixel 5 en Pixel 4a 5G op 30 september onthullen, naast een aantal andere apparaten.

Zowel de Pixel 5 als de Pixel 4a 5G zijn de afgelopen maanden zwaar gelekt, waardoor we een idee hebben van wat we kunnen verwachten. Hoe kunnen ze zich tot elkaar verhouden en hoe kunnen ze zich verhouden tot de onlangs gelanceerde Pixel 4a?

Hier zijn de geruchten specificaties voor de Pixel 5 en Pixel 4a 5G in vergelijking met de Pixel 4a om u te helpen bepalen welke 2020 Pixel geschikt voor u is.

squirrel_widget_317382

Pixel 5: TBC

Pixel 4a 5G: TBC

Pixel 4a: 144 x 69,4 x 8,2 mm / Gewicht: 143 g

De Google Pixel 5 heeft naar verluidt een behuizing van geborsteld aluminium, is verkrijgbaar in zwarte en groene kleuren en heeft een vierkante camerabehuizing aan de achterzijde in de linkerbovenhoek.

Een fysieke vingerafdruksensor zal naar verwachting in het midden van de achterkant aanwezig zijn, terwijl de voorkant naar verwachting een geperforeerde camera in de linkerbovenhoek van het scherm en minimale randen zal zien.

Metingen zijn nog niet gelekt, maar het zal kleiner zijn dan de Pixel 4a 5G en het zal waarschijnlijk ook een IP68 water- en stofbestendigheid bieden , wat de Pixel 4a niet en de Pixel 4a 5G waarschijnlijk ook zal weglaten.

De Pixel 4a heeft een achterkant van polycarbonaat en zoals verwacht van de Pixel 5, heeft hij een vierkante camerabehuizing in de linkerbovenhoek van de achterkant, een fysieke vingerafdruksensor in het midden van de achterkant en een camera met perforatiegaten bovenaan links van het display.

De Pixel 4a wordt alleen geleverd in Just Black en heeft een 3,5 mm koptelefoonaansluiting die de Pixel 5 niet zal bieden.

De Pixel 4a 5G zal naar verwachting hetzelfde ontwerp bieden als de Pixel 4a, met een behuizing van polycarbonaat in plaats van geborsteld aluminium zoals de Pixel 5, maar men denkt dat deze groter zal zijn dan het 4G-apparaat en de Pixel 5. Er wordt ook gezegd komt in zwart-witte kleuropties en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting zal naar verwachting weer aan boord zijn.

Pixel 5: 6-inch, OLED, 90 Hz

Pixel 4a 5G: 6,2-inch, OLED, 60 Hz

Pixel 4a: 5,81-inch, OLED, 60 Hz

De Google Pixel 5 zou een 6-inch OLED-scherm hebben en in tegenstelling tot voorgaande jaren wordt gedacht dat er maar één apparaat is in plaats van een standaard- en XL-model.

Het beweerde dat de resolutie 2340 x 1080 pixels zal zijn voor een pixeldichtheid van 429ppi en er wordt gezegd dat het een beeldverhouding van 19,5: 9 zal hebben en ondersteuning biedt voor HDR . Er wordt ook gezegd dat het een verversingssnelheid van 90 Hz heeft .

De Pixel 4a 5G zou een 6,2-inch scherm hebben, ook OLED, maar met een verversingssnelheid van 60 Hz. Er is momenteel geen woord over de beeldverhouding of resolutie, hoewel we verwachten dat we Full HD + zoals de Pixel 5 en 4a verwachten.

De Pixel 4a heeft ondertussen een 5,81-inch scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels, wat een 443ppi oplevert. Het is ook OLED en heeft een standaard vernieuwingsfrequentie van 60 Hz, evenals ondersteuning voor HDR.

Pixel 5: Qualcomm SD765G, 8 GB RAM, 128 GB opslag, 4080 mAh

Pixel 4a 5G: Qualcomm SD765G, 6 GB RAM, 128 GB opslag, 3800 mAh

Pixel 4a: Qualcomm SD730, 6 GB RAM, 128 GB opslag, 3140 mAh

De Google Pixel 5 zou draaien op de Qualcomm Snapdragon 765G-chipset, waarin 5G is geïntegreerd . De Pixel 4a 5G zal naar verwachting ook op deze chipset draaien, terwijl de Pixel 4a op de Qualcomm Snapdragon 730 draait.

De Pixel 5 zou 8 GB RAM hebben, terwijl de Pixel 4a 5G en Pixel 4a 6 GB RAM zouden hebben. Er wordt gedacht dat ze allemaal 128 GB intern geheugen hebben en van geen van de modellen wordt verwacht dat ze microSD hebben.

De Pixel 5 heeft naar verluidt een batterijcapaciteit van 4080 mAh, terwijl de Pixel 4a 5G naar verluidt 3800 mAh heeft en de Pixel 4a een batterij van 3140 mAh.

Pixel 5: 16 MP + 12,2 MP, 8 MP

Pixel 4a 5G: 12,2 MP, 8 MP

Pixel 4a: 12,2 MP, 8 MP

Volgens de rapporten zal de Google Pixel 5 worden geleverd met een dubbele camera aan de achterzijde, die naar verluidt bestaat uit een 16-megapixel 0,5x ultragroothoeklens met een f / 2.2-diafragma en een 12,2-megapixellens met een f / 1.7. opening. Er wordt beweerd dat de camera aan de voorkant een 8-megapixelsensor is met een diafragma van f / 2.0.

De Pixel 4a heeft dezelfde sensor als de Pixel 4, met een 12,2 megapixel 1,4 µm sensor met f / 1.7 lens en optische beeldstabilisatie, samen met alle AI-vaardigheden van de Pixel 4, inclusief Night Sight met astrofotografiemodus, Top Shot en portretmodus. De camera aan de voorkant is een 8 megapixel sensor.

De Pixel 4a 5G zal naar verwachting dezelfde camera-instellingen bieden als de Pixel 4a.

Op basis van de geruchten zal de Google Pixel 5 dezelfde kracht bieden als de Pixel 4a 5G, maar met een beetje extra RAM en een grotere batterijcapaciteit, evenals een extra cameralens aan de achterkant.

Het ziet er ook naar uit dat het ook een iets meer premium ontwerp zal bieden met een frame van geborsteld aluminium in plaats van een behuizing van polycarbonaat. De Pixel 4a 5G ziet eruit alsof hij krachtiger zal zijn dan de Pixel 4, maar ook groter, terwijl hij 5G-connectiviteit biedt.

We zullen deze functie updaten zodra alle officiële details bekend zijn gemaakt.

Geschreven door Britta O'Boyle.