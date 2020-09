Google Pixel 5 prijs en details uiteengezet door Google Japan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 5 is een van de meest gelekte handsets in de recente geschiedenis, met regelmatig geplaatste afbeeldingen en details. Je verwacht echter niet echt dat Google zijn eigen lekken doet.

Dat is wat er in Japan is gebeurd, met het officiële Japanse Google Twitter-account dat een video plaatste met het ontwerp en de prijs van de aanstaande telefoon.

De tweet is inmiddels verwijderd, maar niet voordat screengrabs van opvallende delen zijn gemaakt.

Ze tonen het ontwerp van de telefoon vanaf de voorkant, dat precies overeenkomt met de gelekte renders die vorige week zijn uitgebracht .

Er is een bevestiging dat de Pixel 5 een 5G-apparaat zal zijn (een beetje een no-brainer, om eerlijk te zijn). En we kunnen zien dat de telefoon ¥ 74.800 (ongeveer £ 549 of $ 709) gaat kosten, wat overeenkomt met een ander voormalig lek dat zei dat het in Duitsland € 629 zou zijn.

We komen alles zeker te weten op woensdag 30 september, wanneer Google zijn online Launch Night In-evenement organiseert. De telefoon wordt gelanceerd naast de Pixel 4a 5G, Chromecast met Google TV en een Nest Audio-luidspreker , die allemaal de hoofdrol speelden in hun eigen grote lekken de afgelopen tijd.

Je kunt het evenement hier op Pocket-lint bekijken .

Geschreven door Rik Henderson.