Enorme Google Pixel 5-lek onthult alles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 5 wordt aanstaande woensdag 30 september officieel onthuld, maar een groot lek heeft zo ongeveer alles onthuld wat je voor die tijd zou willen weten.

WinFutures Roland Quandt beweert dat hij het volledige overzicht op de handset heeft, plus renderingen.

Er wordt gezegd dat de telefoon een 6-inch 19,5: 9 OLED-scherm zal hebben (2340 x 1080 pixels), met een verversingssnelheid van 90 Hz. Het wordt bedekt met Gorilla Glass 6 en ondersteunt HDR.

Binnenin zal de telefoon worden aangedreven door een octa-core Qualcomm Snapdragon 765G-processor, met 8 GB RAM. Het wordt een 5G-telefoon, beweert hij, met de modem ingebouwd in de chipset die compatibel is met sub-6GHz-netwerken. Het zal naar verluidt dual SIM ondersteunen (één nanoSIM, één eSIM).

De opslag aan boord zal 128 GB bedragen, terwijl de cameras een 8-megapixel camera aan de voorzijde met vaste focus (f / 2.0) zullen bevatten, die in een gat linksboven in het scherm is ondergebracht. Vreemd genoeg beweert Quandt dat er twee achtercameras zijn: een hoofdcamera van 12,2 megapixels (f / 1.7) en een groothoeksensor van 16 megapixels (f / 2.2).

Dat druist in tegen eerdere geruchten (en afbeeldingen) die suggereren dat de telefoon een drievoudig camerasysteem zal hebben.

Wel stelt hij dat de camera-unit optische beeldstabilisatie heeft en "uitstekende beelden moet opleveren".

De geclaimde batterijgrootte is 4.080 mAh, die snel kan worden opgeladen via een oplader van 18 watt. Hij kan ook draadloos worden opgeladen.

Aan de achterkant zit een vingerafdruksensor. Het is IP68 water- en stofdicht.

De handset zal naar verluidt groen of zwart zijn en in Duitsland geprijsd zijn op € 629 (ongeveer £ 579 / $ 735).

Volgende week zullen we tijdens het evenement meer te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.