Pixel 5 en Pixel 4a 5G prijzen en beschikbaarheid lekken via online retailers

(Pocket-lint) - Een vlaag van lekken heeft een van de hiaten in de gelekte informatie over de aanstaande Pixel 5 en de Pixel 4a 5G opgevuld.

De Pixel 4a 5G , een verbeterde versie van de telefoon die eerder dit jaar werd gelanceerd, had al een prijs die door Google werd bevestigd op $ 499, maar we hebben nu gezien dat retailers een prijs van € 499 in Europa en £ 499 in het VK hebben vastgesteld. dat was helemaal verwacht.

Een Britse detailhandelaar stelde ook de releasedatum vast op 15 oktober, twee weken na de aankondiging, wat overeenkomt met de verwachte tijdlijn voor dit apparaat.

We gaan over naar de meer geavanceerde Pixel 5 die we verwachten te worden aangekondigd op 30 september naast de Pixel 4a 5G, en er is een kleine prijsstijging naar € 629. Het zou ons niet verbazen als dat ook geprijsd is op $ 629 of £ 629, of iets lager. Deze lekken zijn ook versterkt door Roland Quandt op Twitter, die een goede reputatie heeft voor het lekken van nauwkeurige informatie, hoewel hij suggereert om het met een klein snufje zout te nemen, dus er kan hier wat variatie zijn.

Dus hier is de deal.

Pixel 4a 5G: 499 euro. Zwart wit.

Pixel 5: 629 euro. Zwart. Groen.



gn8. morgen meer. - Roland Quandt (@rquandt) 22 september 2020

Wat deze keer anders is voor de Pixel 5, is dat het geen echt vlaggenschip is zoals de Pixel 4 was; in plaats daarvan lijkt Google de populaire middenklasse Qualcomm Snapdragon 765-hardware te gebruiken en zijn apparaten tegen een meer betaalbare prijs aan te bieden.

Het verschil tussen de Pixel 4a 5G en de Pixel 5 zou moeten komen door de configuratie van de cameras aan de achterkant van de telefoon. Met de prestaties van de SD765 zo goed. Het verbaast ons niet dat Google de beste hardware schuwt om een betere prijs-kwaliteitverhouding te bieden op zijn 2020-apparaten.

We hebben alle details bevestigd op 30 september , dus we hoeven niet lang te wachten.

Geschreven door Chris Hall.