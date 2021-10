Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel bevestigd dat het zijn volgende smartphones, de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro , in oktober zal onthullen tijdens een "Pixel Fall Launch"-evenement.

Google houdt doorgaans elk jaar in oktober een evenement om te pronken met zijn nieuwe hardware en mobiele apparaten, waaronder de nieuwste Pixel-telefoons. Vaak zal het bedrijf ook andere producten uitrollen. Dit is dan wat je kunt verwachten van de show van dit jaar, plus hoe je de actie zelf kunt zien ontvouwen.

Google heeft het Pixel Fall Launch-evenement gepland voor 19 oktober 2021 om 10.00 uur PT (13.00 uur ET / 18.00 uur BST).

Google heeft onthuld dat je een vooraf opgenomen stream van de show kunt bekijken. Het heeft nu ook een speciale plaatsaanduidingssite die je kunt bezoeken - waar het waarschijnlijk de stream zal hosten. We raden aan om deze pagina te bookmarken voor later, aangezien Pocket-lint van plan is de evenementenstream hier in te sluiten zodra deze beschikbaar komt.

#Pixel6 , de nieuwe Google Phone.



Stem af op 19 oktober om 10.00 uur PT: https://t.co/zmp5byVq1y #Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs — Gemaakt door Google (@madebygoogle) 5 oktober 2021

Deze gids zal worden bijgewerkt met de grootste aankondigingen van Google zodra ze plaatsvinden. Voor nu is dit wat we verwachten dat het bedrijf zal onthullen:

Google heeft al bevestigd dat het de Pixel 6 en Pixel 6 Pro tijdens het evenement zal onthullen. Het bedrijf heeft in het verleden zelfs gedetailleerde functies en specificaties over zijn aankomende telefoons, waaronder de aankondiging dat ze zullen worden aangedreven door Tensor, de chip van eigen bodem. Hoewel we veel weten over de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, valt er nog meer te leren. Google zal waarschijnlijk een paar verborgen verrassingen - zoals software-aankondigingen - in petto hebben.

Over software-aankondigingen gesproken , Google zou formeel kunnen aankondigen wanneer het Android 12 zal uitbrengen. Onlangs zei het alleen dat de uitrol naar Pixel-apparaten in de "volgende paar weken" zou beginnen. Pocket-lint heeft een volledige gids over de aankomende mobiele software update, inclusief een voorbeeld van alle belangrijke functies en wijzigingen.

Naast de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zou Google voortdurend aan andere hardware werken, waaronder een opvouwbare Pixel en Pixel Watch. Dat kan allemaal tijdens het evenement naar voren komen. Bekijk onze geruchtengidsen hieronder op sommige van de apparaten: