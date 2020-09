Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Aan het einde van de maand houdt Google een evenement genaamd Launch Night In. Er was aanvankelijk enige verwarring over de vraag of het online zou worden gestreamd, maar het bedrijf heeft sindsdien bevestigd dat iedereen thuis kan afstemmen om te zien hoe de nieuwste hardware wordt onthuld. Hier is alles wat u moet weten.

Het speciale online-evenement vindt plaats op 30 september 2020 om 14.00 uur ET. Dit zijn de tijden over de hele wereld:

San Francisco - 11:00 uur PDT

New York - 14:00 EDT

Londen - 19:00 BST

Berlijn - 20:00 CEST

Mumbai - 23:30 IST

Tokio - 03:00 JST 1 okt

Sydney - 04:00 AEST 1 okt

Google heeft de livestreamvideo nog niet gedeeld. We hopen het hierboven in te sluiten zodra het beschikbaar komt. Het wordt waarschijnlijk gestreamd op het YouTube-kanaal van het bedrijf, maar Google heeft ook een microsite voor het evenement opgesteld.

Stem af van of onderweg. Hoe dan ook, tot ziens op 30 september 19:00 uur BST op https://t.co/M3UmonuarZ #LaunchNightIn pic.twitter.com/soubMCD2Bh - Google UK (@GoogleUK) 28 september 2020

De TL; DR-versie is dat Google waarschijnlijk de onlangs geplaagde Pixel 5-smartphone en Nest Audio slimme luidspreker zal onthullen, plus een Chromecast. Geloof je ons niet? De uitnodiging van Google voor de media zei letterlijk: "We nodigen u uit om alles te leren over onze nieuwe Chromecast, onze nieuwste slimme luidspreker en onze nieuwe Pixel-telefoons".

Google heeft geplaagd dat de Pixel 5 en een 5G-versie van de Pixel 4a eraan komen. We vermoeden dat de Pixel 5 de ster van de show zal worden, als het nieuwe apparaat. U kunt hier meer lezen over de Pixel 5 in onze gids. We hebben hier ook een Pixel 4a 5G-geruchtenoverzicht.

Wat betreft de nieuwe Chromecast, deze zou de codenaam Sabrina hebben. De meest recente Chromecast-modellen - de Chromecast Ultra en de derde generatie Chromecast - werden respectievelijk in 2016 en 2018 aangekondigd. De nieuwe Chromecast zal naar verwachting drastisch van richting veranderen in vergelijking met die vorige versies.

Tot dusverre was Chromecast slechts een link tussen uw tv en inhoud, waarbij u vertrouwde op een apart apparaat om het te bedienen, bijvoorbeeld uw telefoon of laptop. Als nieuwe geruchten kloppen, wordt de nieuwe Chromecast geleverd met een afstandsbediening en een gebruikersinterface.

U kunt hier meer lezen over de nieuwe Chromecast in onze gids .

Google heeft ook een nieuwe Nest Home-luidspreker uitgebracht door in juli een afbeelding van het apparaat vrij te geven. Het lijkt erop dat hij tussen de Nest Mini en de grotere Google Home Max zal zitten, met de mogelijkheid om verticaal te staan. We hebben ook een geruchtenoverzicht over de aankomende Google Nest Home-luidspreker .

Voor nu! Pocket-lint is van plan om alle aankondigingen van Google live te bekijken, dus houd deze pagina in de gaten, want er kunnen verrassingen gebeuren op de dag van het evenement.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.