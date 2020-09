Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Enkele dagen na de officiële uitrol van Android 11 voor Pixel-apparaten en andere handsets, heeft Google aangekondigd wat mensen kunnen verwachten op het gebied van software-updates voor apparaten met een lager vermogen. Op 10 september publiceerde het bedrijf een blogpost over Android 11 (Go-editie).

In 2016 onthulde Google voor het eerst zijn Android Go-initiatief en legde uit dat het hoopte de kracht van Android naar iedereen te brengen. Android Go is daarom bedoeld als een lichtere versie van stock-Android. Het is nog steeds overwegend Android zoals u die kent, maar de nieuwe software is geoptimaliseerd voor smartphones met minder presterende processors, kleinere hoeveelheden geheugen en minder beschikbare mobiele data. We hebben een gids uit te leggen precies wat de software doet en waarom hier .

De nieuwste versie van de Go-software voegt gegroepeerde meldingen van chat-apps toe aan uw meldingen, net als standaard Android 11, evenals de mogelijkheid om apps eenmalige machtigingen te verlenen. Oh, en apps zullen 20% sneller starten dan de Go-editie van Android 10. Het bevat ook een op gebaren gebaseerd navigatiesysteem.

Google zei dat Android 11 (Go-editie) nu beschikbaar is en zal werken op apparaten met 2 GB RAM of minder. (Merk op dat de Go-editie van Android 10 is voor apparaten met minder dan 1,5 GB RAM). De software wordt naar verluidt alleen geladen op nieuwe telefoons die aan die specificaties voldoen.

Geschreven door Maggie Tillman.