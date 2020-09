Google Pixel 4a is nu beschikbaar voor pre-order in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het voelde als een leeftijd, maar de Google Pixel 4a kan nu worden gereserveerd voor degenen in het VK. De telefoon werd aangekondigd op 3 augustus en ging in de VS in de verkoop, maar vanwege leveringsproblemen was de bredere release niet zo snel.

Terwijl de pre-orders vandaag opengaan, wordt de telefoon pas op 1 oktober geleverd, dus het is nog even wachten als je hebt besloten dat dit je volgende telefoon is.

En wat een telefoon is het. De Google Pixel 4a is een van de beste telefoons in zijn klasse. Je zou dat misschien niet denken van zijn enkele camera en zijn specificaties, maar de ervaring die het levert is uitstekend.

De camera presteert goed en hoewel hij niet veel lenzen op de verpakking heeft, houdt hij zich staande op de camera-afdeling tegen veel telefoons met drie of vier lenzen, dankzij de slimme computerfotografie van Google.

De Pixel 4a is compact, maar het scherm is van hoge kwaliteit en er is voldoende vermogen. Het is een stap terug van vlaggenschipapparaten in termen van hardware, maar het is niet ver van die vlaggenschipapparaten af wat betreft de ervaring en snelheid die het biedt bij het gebruik ervan.

Er is geen 5G op dit model - dat komt later in het jaar samen met een beetje meer vermogen - maar dat zal de telefoon ook duurder maken.

In onze review lees je alles over de Google Pixel 4a .

Geschreven door Chris Hall.