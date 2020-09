Google Pixel 5 verschijnt in echte afbeeldingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Google Pixel 5 binnen een paar weken wordt onthuld en het nieuwste lek laat het apparaat zien in een aantal echte afbeeldingen, wat veel van de vorige rapporten bevestigt.

De afbeeldingen die zijn getweet door Jose Antonio Ponton (@japonton) tonen de gerapporteerde Pixel 5 van voren en van achteren.

Verschillende geruchten hebben gesuggereerd dat de Pixel 5 een camera aan de voorkant zou hebben , samen met een vierkante camerabehuizing aan de achterkant in de linkerbovenhoek - vergelijkbaar met de Pixel 4 - die beide worden gepresenteerd in de nieuwste afbeeldingen.

Hoewel de apparaatnaam op de ene afbeelding de Pixel 5s zegt, net als de tweet zelf, denken we dat dit komt omdat het een vroeg voorbeeld is, in plaats van het bewijs van een Pixel 5s.

In de afbeeldingen wordt aan de achterkant een fysieke vingerafdruksensor getoond, zoals geruchten in het verleden hebben gesuggereerd, en de body lijkt dezelfde afwerking te hebben als de officieel gelekte afbeelding van Google, waarop de Pixel 5 van de zijkant wordt weergegeven.

Er is niet veel meer informatie uit de afbeeldingen, behalve dat het apparaat Android R - ook wel bekend als Android 11 - draait, wat altijd werd verwacht.

Geruchten suggereren dat Google de Pixel 5 en Pixel 4a 5G zal aankondigen tijdens een evenement op 30 september, wat iets eerder zou zijn dan normaal.

Je kunt alles lezen over de specificaties die worden verwacht voor de Pixel 5 in onze geruchtenoverzicht, en de Pixel 4a 5G in onze aparte functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.