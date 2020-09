Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google rolt Android 11 uit voor het publiek, na maanden van bètatests en updates van het mobiele besturingssysteem. Dit is een draadloze software-update voor eigenaren van Googles Pixel-apparaten (Pixel 2 en nieuwer) en apparaten van OnePlus, Xiaomi, OPPO en Realme.

Android 11 biedt een aantal nieuwe functies, waaronder berichtballonnen, opnieuw ontworpen meldingen, een nieuw energiemenu met slimme bedieningselementen voor het huis, een widget voor het afspelen van media, een beeld-in-beeldvenster dat kan worden aangepast, eenvoudige schermopname en meer. Je leest hier alles over de update.

We zijn het meest enthousiast over Bubbles. Dit zijn net als chatkoppen van Facebook, maar ze zijn ingebakken in Android 11 en kunnen voor elke app worden gebruikt door te zweven op wat je ook gebruikt. We vinden het ook leuk dat je nu de aan / uit-knop op je Android-telefoon kunt ingedrukt houden om je Google Pay-kaarten te bekijken, en dat de afspeelknoppen zijn verplaatst van het meldingenvak naar het paneel met snelle instellingen.

Schermopname zonder de noodzaak van een app van derden is ook een zeer welkome toevoeging. Google heeft ook enkele privacywijzigingen doorgevoerd, zoals de mogelijkheid om apps eenmalige toegang te verlenen tot uw microfoon, camera of locatie, zodat u telkens wanneer u de app opent, opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

U kunt ook de machtigingen resetten van apps die u al een tijdje niet hebt gebruikt. Android 11 wordt ook geleverd met een heleboel verbeteringen in het werkprofiel, die komen op een moment dat velen thuis werken. Google zei dat de update is ontworpen om Android "meer privé en productiever te maken voor werknemers".

Controleer eerst of de update voor u beschikbaar is:

Open de app Instellingen van je telefoon. Tik onderaan op Systeem> Geavanceerd> Systeemupdate. Zie uw "Android-versie" en "Niveau beveiligingspatch".

Hier leest u hoe u de nieuwste Android-update die voor u beschikbaar is, daadwerkelijk kunt pakken:

Als je een melding over een update krijgt, tik je op de update-actie. Of volg deze stappen als u per ongeluk uw melding heeft gewist: Open de app Instellingen van je telefoon.

Tik onderaan op Systeem> Geavanceerd> Systeemupdate.

Je ziet je updatestatus. Volg de stappen op uw scherm.

Raadpleeg onze handleiding hier voor meer informatie over wanneer uw apparaat Android 11 ontvangt. Google heeft hier ook een pagina met veelgestelde vragen over Android-updates .

We vermoeden dat het even kan duren voordat u Android 11 krijgt als u niet over een van de bovenstaande apparaten beschikt of als uw apparaat ouder is dan een jaar.

Geschreven door Maggie Tillman.