Het prijslek van de Pixel 5 suggereert een andere betaalbare Google-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De prijs voor de aanstaande Pixel 5 is online gelekt, wat suggereert dat Google afwijkt van dure vlaggenschipprijzen.

Het lek suggereert dat Google € 629 voor de telefoon gaat vragen. Dat zou ongeveer £ 560 of $ 700 kunnen zijn, veel minder dan de topprijzen die worden gevraagd voor de toonaangevende Samsung- of Apple-telefoons.

Daar is echter een reden voor. Het komt erop neer dat Google niet gaat concurreren op het gebied van hardware, maar dat het in plaats daarvan Snapdragon 765G voor deze telefoon zou gebruiken. Als je bedenkt dat sommige 765 telefoons £ 300 kosten, zou je kunnen zeggen dat dit eigenlijk een dure middenklasse is.

De informatie is afkomstig van Technik News, dat geen enorme geschiedenis heeft, maar volgens Android Central in het verleden enkele nauwkeurige prijslekken heeft gehad. De prijsconversies naar £ en $ moeten voorzichtig worden gedaan, aangezien prijzen per markt worden vastgesteld en lokale belastingen vaak betekenen dat ze niet direct vergelijkbaar zijn.

Google gaat de Pixel 5 uit ervaring verkopen en nadat we de Pixel 4a hebben beoordeeld , hebben we hoge verwachtingen van deze telefoon. Er zal vooral interesse zijn in de camera, want als deze niet meer biedt dan de Pixel 4a, is de verkoop moeilijker, zelfs als deze 5G biedt.

Momenteel weten we niet precies wanneer we de lancering van de nieuwe telefoons van Google kunnen verwachten, de beste gok die we op dit moment hebben, is een aankondiging op 30 september, die goed zou passen bij eerdere lanceringstermijnen van Google.

Geschreven door Chris Hall.