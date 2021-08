Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Pixel-telefoons van Google ontvangen regelmatig een aantal coole nieuwe trucs in regelmatige software-updates. Dat omvat updates van de standaard-apps zoals de Clock-app. Twee van dergelijke functies, oorspronkelijk gelanceerd op de Pixel 3, waren de bedtijdmodus en zonsopgangalarmen . Sindsdien - in 2020 - maakte het die functies beschikbaar voor alle Android-telefoons via een update van de Klok-app van Google. Dit is wat u moet weten.

In juni 2020 introduceerde Google een Bedtijdmodus in de Google Klok-app. Het is een tabblad waar u naartoe kunt gaan om een tijd aan te wijzen waarop uw telefoon uw meldingen dimt en dempt. De bedtijdmodus was aanvankelijk een exclusieve Pixel-functie. In augustus 2020 heeft Google de functie uitgerold naar alle Android-apparaten met 6.0 of hoger.

In juni 2020 introduceerde Google Sunrise-alarmen in de Google Clock-app. De Sunrise-alarmen zijn ontworpen om u zachter wakker te maken en verlichten uw scherm geleidelijk en geven een visueel signaal dat uw wektijd ongeveer 15 minuten eerder nadert. Je kunt de ervaring zelfs aanpassen door je favoriete geluiden toe te voegen. Zonsopgangalarmen waren aanvankelijk een exclusieve Pixel-functie. In augustus 2020 heeft Google het uitgerold naar alle Android-apparaten met 6.0 of hoger.

Nadat u de instellingen voor digitaal welzijn van Android heeft geactiveerd, opent u de nieuwste versie van de Google Clock-app. Zoek naar het tabblad Bedtijdmodus. Daar kun je instellen wanneer je wilt gaan slapen en wanneer je wilt opstaan.

Volg deze stappen:

Open op je Android-telefoon de nieuwste versie van de Google Clock-app . Tik op Bedtijdmodus in de navigatiebalk van de app. Tik nu op Aan de slag Selecteer een normale wektijd en kies de dagen waarop u wilt dat deze actief is Om de modus Zonsopgang in te schakelen, schakelt u gewoon de optie Zonsopgang in Kies een Geluid voor je alarm en tik op Volgende Kies op het volgende scherm je bedtijd Kies of je een herinnering wilt om naar bed te gaan Tik op Bedtijdmodus om de instellingen te wijzigen die je wilt activeren/deactiveren Ga terug en klik op klaar als je klaar bent

De Digital Wellbeing-app (op ondersteunde telefoons) kan ook de bedtijdmodus activeren wanneer u uw telefoon voor de nacht oplaadt.

Met aangepaste slaapgeluiden kunt u uw telefoon ontspannende muziek of geluiden laten afspelen om u te helpen in slaap te vallen. Nadat u de modi Bedtijd en Zonsopgang hebt ingesteld, kunt u dat heel eenvoudig inschakelen.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 23 August 2021

Volg deze stappen:

Open op je Android-telefoon de nieuwste versie van de Google Clock-app . Tik op Bedtijdmodus in de navigatiebalk van de app. Scrol omlaag naar het gedeelte met slaapgeluiden en tik op een ander geluid kiezen. Je ziet dan opties om een aangepast geluid in te stellen om s nachts te ontspannen Tik op YouTube Music of Spotify om in plaats daarvan geluiden van die services te gebruiken

Wilt u een Spotify-nummer instellen als uw alarm in de nieuwste versie van Google Clock up? Bekijk hier onze handleiding over hoe u dat kunt doen .