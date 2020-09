Wanneer krijgt mijn telefoon Android 11?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste versie van Android is Android 11. Na de lieve namen te hebben laten vallen voor iets dat eenvoudiger is (het zou Red Velvet Cake worden), bracht Google Android 11 uit op 8 september, na een periode in bèta.

U kunt hier bekijken wat de Android 11-update biedt .

Blijf lezen om erachter te komen wanneer u specifiek de update krijgt en alle nieuwe functies zelf kunt uitproberen.

De openbare bètaversie van Android 11 begon op 11 juni, maar werd op 8 september vrijgegeven voor het publiek, wanneer de update beschikbaar is voor Pixel-apparaten. Merk op dat de originele Pixel is uitgesloten van deze lijst, dus dat heeft het einde van zijn levensduur bereikt.

De volgende toestellen kunnen vanaf 8 september worden geüpdatet naar Android 11:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

De Pixel 5 en de Pixel 4a 5G zullen naar verwachting later dit jaar met Android 11 uit de doos worden gelanceerd.

Nu Google de definitieve versie van Android 11 heeft gepusht, is de race begonnen voor fabrikanten om dat zo snel mogelijk op hun apparaten te krijgen. Sommige bedrijven hebben bevestigd dat er updates komen, sommige - zoals Xiaomi, Oppo, OnePlus en Realme - zaten in het bètaprogramma en Google heeft gezegd dat ze vanaf dag 1 Android 11 op geselecteerde apparaten zullen hebben.

Het updateproces van Android kan lang duren. Fabrikanten richten zich eerst op vlaggenschipapparaten en de uitrol van alle apparaten zal naar verwachting vele maanden, zo niet jaren duren.

Hier is alles wat we weten over updates voor Android 11, en we houden nieuwe informatie bij zodra deze bekend wordt. Als een merk niet op de lijst staat, komt dat omdat dat merk tot nu toe niets over updates heeft gezegd.

Nokias record met updates is goed. Het bedrijf gebruikt Android One op de meeste van zijn apparaten en heeft met succes de meeste van zijn apparaten Android 10 geüpdatet voordat iemand anders. Nokia erkende snel de release van Android 11 en beloofde dat er updates zouden komen.

Hallo @Android 11. Zoals altijd, met onze 2-jarige OS-belofte, zullen we onze telefoons upgraden om onze klanten meteen te helpen bij de dingen die het belangrijkst zijn. # Android11 https://t.co/WB1bh4szri - Nokia Mobile (@NokiaMobile) 8 september 2020

De belofte van twee OS-versies van Nokia zou moeten betekenen dat alles wat op Android 9 Pie wordt gelanceerd, in aanmerking moet komen voor Android 11. Dat zou moeten omvatten:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

OnePlus was goed met updates en er was een Android 11 dev-preview beschikbaar op de OnePlus 8, dus het is geen verrassing dat OnePlus ook op 8 september zijn open bèta heeft gepusht . Dat is alleen beschikbaar voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro, maar het suggereert dat de update vrij snel zal verschijnen voor sommige OnePlus-apparaten.

OxygenOS 11 zal een UI-update, altijd-aan-display en een verbeterde donkere modus bevatten, samen met Android 11-functies.

Dit zijn de apparaten waarvan we verwachten dat ze de update zullen ontvangen:

OnePlus Nord

OnePlus 8 Pro - open bèta vanaf 8 september 2020

OnePlus 8 - open bèta vanaf 8 september 2020

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

Oppo heeft ook nauw samengewerkt met Google en heeft een ColorOS 11-bèta die op een aantal apparaten draait. Het bedrijf gaat op 14 september officieel ColorOS 11 lanceren , de nieuwe software die op Android 11 zal worden gebaseerd.

De volgende apparaten zijn al bevestigd voor de bèta en we verwachten binnenkort veel meer informatie:

Oppo Find X2 - bèta vanaf 8 september

Oppo Find X2 Pro - bèta vanaf 8 september

Oppo Reno 3 - bèta vanaf 8 september

Oppo Reno 3 Pro - bèta vanaf 8 september

Redmi maakt deel uit van de Xiaomi-familie, dus waar Xiaomi gaat, volgt Redmi - maar in een meer betaalbare stijl. Redmi had een aantal apparaten die in de bètatest zijn opgenomen en die in de toekomst waarschijnlijk snel de volledige behandeling zullen krijgen.

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi garandeert meestal één OS-update, dus toekomstige apparaten kunnen het volgende bevatten:

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing-editie

Redmi K30i 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Samsung voelt niet de behoefte om snel te updaten en is in het verleden traag geweest - maar het heeft wel een groot aantal telefoons, waarvan er vele technisch in aanmerking zouden komen, omdat Samsung 2 jaar updates biedt, terwijl Samsung dat ook heeft gedaan. toegewijd aan 3 jaar updates op sommige apparaten . Het eerste apparaat dat Android 11 krijgt, is bevestigd dat het de Samsung Galaxy S20-serie is, die volgens Samsung "later dit jaar", dat wil zeggen in 2020, zal verschijnen.

Alle volgende apparaatkwaliteit voor updates:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A01

Galaxy Tab S7 + 5G

Galaxy Tab S7 +

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Xiaomi ziet eruit alsof het Huaweis schoenen wereldwijd probeert te vullen en het maakte deel uit van de Android 11-bèta - wat suggereert dat we Android 11 vrij snel op sommige telefoons zullen krijgen. Veel kan echter afhangen van de tijdlijn van MIUI 12, terwijl bètatests aan de gang zijn. Xiaomi is al naar voren gekomen en zei dat Android 11 klaar is voor de Mi 10 en Mi 10 Pro, maar beide waren bèta-toestellen.

# Android11 is klaar om te rocken!



Mi 10 en Mi 10 Pro zullen de eerste batch Xiaomi-apparaten zijn die de update van Android 11 ontvangen . @Android



Bekijk voor meer informatie: https://t.co/RyQkL8EQwt pic.twitter.com/bAKHrS7JX3 - MIUI (@miuirom) 8 september 2020

Xiaomi Mi 10 - bèta

Xiaomi Mi 10 Pro - bèta

Pocophone F2 Pro - bèta

Xiaomi garandeert ook twee OS-updates, dus zou volgens Tech In Deep ook de volgende apparaten kunnen bevatten, maar er is nog geen bevestiging:

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Mi CC 9 Pro

Mi Opmerking 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi 9 Lite

Mi CC 9 Meitu-editie

Mi A3

Mi 9T Pro

Mi 9T

