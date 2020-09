Google Pixel 5: releasedatum, geruchten, specificaties en lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Pixel 4a van Google werd eindelijk onthuld op 3 augustus na maanden van speculatie, maar dat is niet het laatste dat we dit jaar van Google en zijn smartphone-aanbod zullen zien.

Het bedrijf plaagde ook een 5G-versie van de Pixel 4a en de Pixel 5, die beide in "de komende maanden" zullen verschijnen.

Alles wat we tot nu toe weten over de Google Pixel 4a 5G lees je in onze aparte feature, maar deze feature richt zich op alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Pixel 5.

30 september aankondiging?

€ 629 adviesprijs

9 landen bevestigd

Alle vorige Pixel-vlaggenschipmodellen zijn onthuld tijdens het Made by Google-evenement in oktober, maar een recent lek heeft gesuggereerd dat de Pixel 5 mogelijk op 30 september wordt gelanceerd. Dat is iets eerder dan we zouden verwachten, maar het is niet te zeggen of deze datum alleen voor een onthulling is of voor beschikbaarheid.

In feite heeft de Pixel 5 onlangs het FCC-certificeringsproces in de VS doorlopen, wat meer brandstof aan het vuur toevoegt, en bevestigt dat er zeker zeer binnenkort een lancering zal komen.

Geruchten suggereren al lang dat de PIxel 5 goedkoper zal zijn dan eerdere Pixel-apparaten en een recent lek suggereerde een prijs van € 629, die zou kunnen uitkomen op ongeveer £ 560 of $ 700.

Google heeft gezegd dat de Pixel 5 beschikbaar zou zijn in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Taiwan en Australië wanneer deze wordt gelanceerd.

Vierkante camerabehuizing

Mat glazen achterkant?

Frame van geborsteld aluminium

Google plaagde zelf fragmenten van de Pixel 4 maanden voordat deze werd aangekondigd, dus misschien zal hetzelfde gebeuren voor de Pixel 5. Tot nu toe heeft het bedrijf de Pixel 5 alleen van de zijkant laten zien, maar het lijkt erop dat er een frame van geborsteld aluminium is en een camerabehuizing in de linkerbovenhoek van de achterkant, zoals de Pixel 4.

OnLeaks en Pricebaba hebben een aantal weergaven gemaakt met dit ontwerp, samen met een camera met perforatiegaten in de linkerbovenhoek van het scherm - passend bij de Pixel 4a. Er is ook een fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant, die ook te zien is in sommige gelekte real-life afbeeldingen.

Voorafgaand aan de officiële tease van Google lekte David Kowalski een ontwerp uit op Twitter, dat ook een fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant laat zien en een dubbele camera aan de achterkant. Kowalski, OnLeaks en de echte afbeeldingen ondersteunen de afbeelding van Google, hoewel de officiële afbeelding alleen de zijkant van de Pixel 5 laat zien, dus de fysieke vingerafdruksensor niet bevestigt.

Een eariler-lek van het YouTube-kanaal van Front Page Tech beweerde dat de Pixel 5 een matte glazen afwerking aan de achterkant zal hebben, net als de Pixel 4. Zoals gezegd, toont de Google-plagerij een aluminium behuizing, zeker de randen - dus het is nog niet precies duidelijk wat de terug zou kunnen bieden.

Twee formaten?

OLED waarschijnlijk

Hogere verversingssnelheid mogelijk

De Pixel 4 heeft een 5,7-inch display, terwijl de Pixel 4 XL een 6,3-inch display heeft. We weten niet zeker of de Pixel 5 weer in twee maten zal komen, ondanks dat de Pixel-lijn dit sinds de lancering heeft gedaan. De Pixel 4a is maar in één maat verkrijgbaar - qua schermgrootte in het midden van de Pixel 3a en 3a XL, dus misschien doet Google hetzelfde voor de Pixel 5. Geruchten suggereren een 6-inch scherm.

Volgens Front Page Tech heeft de voorkant van het Pixel 5-prototype nog steeds een rand aan de bovenkant van het scherm, hoewel er geruchten gaan dat Google de Soli-radartechnologie zal laten vallen. Dat zou kunnen betekenen dat er minder in de bovenste rand hoeft te worden gestopt, zodat de Pixel 5 wat competitiever kan zijn met het ontwerp op dit gebied - iets wat de Kowalski- en OnLeaks-lekken suggereren met hun randloze uiterlijk.

De Pixel 4-apparaten hebben een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz , OLED-panelen en HDR-ondersteuning, dus we verwachten hetzelfde voor de Pixel 5, zo niet een stap naar een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz om te concurreren met de Samsung Galaxy S20-reeks . Of Google dat als prioriteit gaat beschouwen, is onbekend.

1/4 OnLeaks / Pricebaba

Drievoudige achteruitrijcamera mogelijk

Nachtzicht

Nieuwe features

De Google Pixel 5 zou kunnen worden geleverd met drie cameras aan de achterkant, die overeenkomen met die van de Apple iPhone 11 Pro . Volgens Front Page Tech zal de derde lens een groothoeklens zijn. Wat we hebben gezien, is een bevestiging van een voorlopige Google Camera-app dat de Pixel een telelens zal hebben, dus over de zoomlens kunnen we vrij zeker zijn.

Wat echter kan veranderen, is de benadering van Google ten aanzien van cameras, met het vertrek van Marc Levoy, die vaak wordt gecrediteerd voor het succes van de Pixel-cameras. Als leider van een team heeft het vertrek van één persoon echter misschien geen grote invloed op de richting die de camera inslaat - en de camera is een van de sterkste punten van de Pixel.

We verwachten dat Google functies blijft aanbieden zoals Night Sight en de mogelijkheid om de sterren vast te leggen, met meer verbeteringen en functies die waarschijnlijk op de Pixel 5 zullen verschijnen. Een decodering van de nieuwe Google Camera-app suggereerde dat een functie met de codenaam Lasagna zou verschijnen op de Pixel 5 - naar verluidt een wazig effect, samen met audiozoom naar video, de toevoeging van snel delen aan video en het toevoegen van flitsaanpassing aan de camera.

In termen van cameraspecificaties wordt beweerd dat er een 0,5x groothoeklens en een 12,2 megapixellens aan de achterkant zal zijn, zoals de Pixel 4, samen met een 8 megapixel camera aan de voorkant.

Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB RAM

Omgekeerd draadloos opladen?

5G bevestigd

Terwijl eerdere Pixel-modellen als vlaggenschip waren gepositioneerd, gaan er geruchten dat Google de richting misschien iets wil veranderen. Na het succes van de Pixel 3a in het middensegment te hebben gezien, bereidt Google zich misschien voor om de Pixel 5 naar Qualcomm Snapdragon 765G-hardware te verplaatsen. Deze hardware integreert 5G, maar is veel goedkoper.

Er verscheen een vermelding op de AI-Benchmark-website met de Pixel 5 met de Snapdragon 765G en 8 GB RAM, ter ondersteuning van deze theorie en Google heeft zelf bevestigd dat de Pixel 5 een 5G-telefoon is.

Het gebruik van de SD765G SoC zou de benchmarkprestaties van deze telefoon kunnen verminderen, maar met de nadruk van Google op cloud computing en AI, zijn de verliezen in de echte wereld voor potentiële klanten misschien niet zo geweldig. In combinatie met een meer toegankelijke prijs zouden we inderdaad geen echt verschil verwachten in de dagelijkse prestaties ten opzichte van vlaggenschiphardware.

Een sprong in de batterijcapaciteit zou ook welkom zijn. De Pixel 4 heeft een 2800 mAh-batterij, terwijl de Pixel 4 XL een 3700 mAh-batterij heeft. Geruchten beweren 4000 mAh voor de Pixel 5, en een rapport suggereert ook dat de Pixel 5 omgekeerd draadloos opladen zou kunnen ondersteunen, waardoor het andere apparaten kan opladen die compatibel zijn met draadloos opladen, maar er is nog niets bevestigd.

In termen van biometrie bood de Pixel 4 gezichtsontgrendeling, maar geen vingerafdruksensor. Terwijl Soli zorgde voor een geweldige naadloze ontgrendeling op de Pixel, zou het kunnen terugkeren naar een vingerafdruksensor onder het scherm als die moet worden gedumpt. Maar als de lekken van David Kowalski en OnLeaks legitiem zijn, zou Google in plaats daarvan kunnen terugkeren naar een fysieke achtersensor.

Dit is alles dat tot nu toe is gespeculeerd over de Google Pixel 5.

Afbeeldingen die zijn getweet door Jose Antonio Ponton (@japonton) claimen de Google Pixel 5 van voren en van achteren te laten zien, wat veel van de eerdere rapporten bevestigt.

Een lek suggereert dat de PIxel 5 goedkoper zal zijn.

De volgende twee telefoons van Google zijn goed op weg nadat PocketNow hun FCC-vermeldingen heeft opgemerkt , waaruit blijkt dat de modellen zijn gecertificeerd voor release in de VS.

Een Reddit-gebruiker plaatste een realistisch beeld van de Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G met de twee apparaten naast elkaar. De gebruiker onthulde ook enkele specificaties en beweerde dat de Pixel 5 zou werken op de Qualcomm Snapdragon 765G met 8 GB RAM en een 4000 mAh-batterij.

Android Central meldde dat de Google Pixel 5 een 6-inch display zou hebben, maar dezelfde footprint zou hebben als de Pixel 4a, met kleinere randen. De site zei ook dat het apparaat een OLED-paneel en een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz zou hebben.

Een dubbele camera aan de achterzijde wordt ook gemeld, 8 GB RAM en 128 GB opslag.

Seriële leaker OnLeaks werkte samen met Pricebaba om een reeks weergaven van de Pixel 5 te produceren, gebaseerd op gelekte ontwerpdetails. OnLeaks stelt dat het display tussen de 5,7 en 5,8 inch zal zijn en dat de SIM-lade blijkbaar naar de linkerbenedenhoek van de telefoon zal bewegen.

Er wordt ook gezegd dat er een fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant zit.

1/4 OnLeaks / Pricebaba

Een lek op Twitter suggereert 30 september voor de lancering van de Pixel 5.

Pocketnow meldde dat de Google Pixel 5 op de AI-Benchmarking-website verscheen met de Qualcomm Snapdragon 765G en 8 GB RAM. Er werd ook aangetoond dat het Android 11 draaide, zoals je zou verwachten.

Naast de aankondiging van de Pixel 4a, kondigde Google nog twee apparaten in het Pixel-assortiment aan: de Pixel 4a (5G) vanaf $ 499 en Pixel 5, dat ook een 5G-handset zal zijn. Beiden maken in oktober een volledig debuut.

Ishan Agarwal - die een behoorlijk trackrecord heeft met lekken - deelde een afbeelding op Twitter waarin hij beweerde de Pixel 4a 5G en de Pixel 5 5G te presenteren. Dezelfde afbeelding werd vervolgens gedeeld door Google na de lancering van Pixel 4a.

Ik heb een typefout gemaakt. Mijn excuses. De kleinere telefoon van geborsteld metaal is Pixel 5 5G, aan de linkerkant. De rechterkant is Pixel 4a 5G, die groter is met een gekleurde aan / uit-knop. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 augustus 2020

Een nieuwe versie van Google Camera , versie 7.5, bevat details over toekomstige Pixel-apparaten, evenals toekomstige functies. Het verwijst naar de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G, wat suggereert dat er dit jaar geen Pixel 5 XL zal zijn.

Er is ook sprake van een functie met de codenaam Lasanga - waarvan wordt gedacht dat het een effect van bewegingsonscherpte is - evenals audiozoom op video, de toevoeging van snel delen aan video en het toevoegen van flitsaanpassingen aan de camera.

David Kowalski ( @ xleaks7 ) deelde computergegenereerde afbeeldingen van wat hij beweert de Pixel 5 te zijn, zonder een bron te onthullen. De renders tonen een dubbele camera, een aan de achterkant gemonteerde vingerafdrukscanner aan de achterkant en een enkele camera aan de voorkant in een links uitgelijnde schermuitsparing.

In plaats van te worden onthuld op Google I / O of een beloofd evenement dat vervolgens werd uitgesteld, maakte Google de openbare bèta van Android 11 beschikbaar via een persbericht in juni. Verwacht dus dat het tegen het einde van de zomer klaar is voor volledige release - en ruim op tijd voor de release van de Pixel 5 en 5XL.

Volgens geruchten van 9to5Google zou de Soli-radarchip in de aanstaande Pixel 5 kunnen worden gedumpt.

In de show van gisteren hebben we ook enkele dingen besproken die we uit bronnen over Pixel 5 hoorden - met name dat het waarschijnlijk hobbys zoals Soli zal achterlaten - Stephen Hall (@hallstephenj) 15 mei 2020

Uit rapporten van The Information blijkt dat belangrijke leden van het Pixel-ontwikkelingsteam zijn vertrokken, waaronder Marc Levoy die vaak wordt gecrediteerd voor het ontwikkelen van de camera en Mario Queiroz, algemeen manager, die vanaf het begin aan Pixel heeft gewerkt.

Code van een nog niet uitgebrachte versie van de Google Camera-app onthult verwijzingen naar 2020-telefoons met de codenamen Redfin en Bramble, waarvan wordt aangenomen dat het de Pixel 5 en Pixel 5 XL zijn.

Een conceptartiest heeft bedacht hoe de Pixel 5 eruit zou kunnen zien op basis van recente geruchten en lekken.

XDA-ontwikkelaars zagen een verborgen Battery Share-menu in de eerste Android 11 Developer Preview voor Pixel-apparaten. Volgens de site zegt de Battery Share-menupagina "de batterij van je telefoon zal sneller leeg raken als je Battery Share gebruikt. Battery Share werkt met compatibele oordopjes, horloges, telefoons en meer."

Omgekeerd draadloos opladen wordt niet rechtstreeks genoemd, net als de Pixel 5, maar de beschrijving is vrijwel wat omgekeerd draadloos opladen is, dus het is niet onredelijk om te suggereren dat het naar het volgende Pixel-apparaat zou kunnen komen.

Een weergave van een van de drie prototypes van de Pixel 5 XL is getoond op het YouTube-kanaal van Front Page Tech en toont een andere camerabehuizing die de meningen waarschijnlijk zal verdelen.

Volgens presentator Jon Prosser heeft het prototype een matte glazen afwerking zoals de huidige Pixel 4 en zou de derde lens aan de onderkant van de behuizing een ultragroothoeksensor zijn.

Bewijs van gelekte code suggereert dat Google twee apparaten ontwikkelt met Qualcomms Snapdragon 765. Dat zou 5G omvatten, maar uit het vlaggenschip komen. De codenamen voor deze apparaten zijn Redfin en Bramble en dit zouden de Pixel 5 en Pixel 5 XL kunnen zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.