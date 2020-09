Google Pixel 4a 5G: releasedatum, geruchten, specificaties en prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2019 lanceerde Google een meer betaalbare handset voor zijn Pixel-lijn, de Pixel 3a. Het bedrijf volgde dit apparaat op met de Pixel 4a in augustus 2020 - een paar maanden later dan verwacht.

Google heeft bevestigd dat er een 5G-model van de Pixel 4a zal zijn voordat 2020 uitkomt. Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Pixel 4a (5G), inclusief prijs, releasedatum, ontwerp en specificaties.

30 september lanceringsevenement

15 oktober beschikbaarheid verwacht

$ 499 / £ 499 / € 499

Komt naar 9 landen

Google houdt op 30 september een evenement om nieuwe hardware te lanceren en we verwachten dat de Pixel 4a 5G op dat evenement wordt aangekondigd.

Er wordt bevestigd dat Pixel 4a 5G dit "najaar" zal verschijnen met de Pixel 5 . Google bevestigde in zijn blogpost rond de lancering van de Pixel 4a dat het 5G-model in de VS vanaf $ 499 zal beginnen. Google heeft de handset ook vermeld in de Google Store in het VK, £ 499 in het VK en € 499 in Europa, voor de 128GB-versie. Het komt naar de VS, Canada, het VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Taiwan en Australië.

We hebben ook een datum van 15 oktober gezien voor beschikbaarheid, die past bij de aankondigingstijdlijn.

squirrel_widget_148686

Groter dan Pixel 4a

Behuizing van polycarbonaat

Zwart of wit kleuropties

De Google Pixel 4a 5G zal naar verwachting hetzelfde ontwerp hebben als de Pixel 4a, met een behuizing van polycarbonaat en een gekleurde aan / uit-knop.

We verwachten iets grotere afmetingen van de Pixel 4a, omdat het apparaat een groter scherm zou hebben. Een lek heeft gesuggereerd dat we het in een witte kleur zullen zien, hoewel Googles plagerij een zwarte telefoon laat zien. Door lekken door de detailhandel is gesuggereerd dat het verkrijgbaar zal zijn in zwarte of witte kleuren.

Ervan uitgaande dat de 5G-modellen hetzelfde ontwerp bieden als het 4G-model, vindt u aan de achterkant een uitgesproken vierkante zwarte camerabehuizing met een enkele cameralens en flitser in de linkerbovenhoek en een fysieke vingerafdruksensor in het midden van de achterkant. Aan de voorkant heeft het scherm waarschijnlijk minimale randen en een geperforeerde camera, zoals de Pixel 4a. Een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm is waarschijnlijk ook.

6,2 inch scherm

Punch hole camera

OLED, 60 Hz

Het display op de Pixel 4a 5G zou groter zijn dan de Pixel 4a. Er wordt gezegd dat het een 6,3-inch scherm zal bieden, maar er zijn geen verdere details over de resolutie of beeldverhouding.

Er wordt gezegd dat het een perforatiegat heeft voor de camera aan de voorkant, zoals de Pixel 4a, en er wordt ook beweerd dat het een verversingssnelheid van 60 Hz heeft.

Qualcomm Leeuwenbek 765G, 5G

6 GB RAM, 128 GB opslag

3800 mAh-batterij

Geruchten suggereren dat de Google Pixel 4a 5G zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 765G met 6 GB RAM. We vermoeden dat er minimaal 128 GB aan opslagruimte zal zijn, zonder ondersteuning voor microSD.

Er is sprake van een 3800 mAh-batterij en er wordt ook gedacht dat de Pixel 4a 5G een 3,5 mm audio-aansluiting zal hebben. Een livebeeld suggereert dat er een fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant zal zitten.

Hoofdcamera van 12,2 megapixels

8-megapixel camera aan de voorkant

Net als de Pixel 3a deed met de Pixel 3, heeft de Pixel 4a dezelfde camera-eenheid als de Pixel 4 - dat is tenslotte het punt van deze telefoons - om je toegang te geven tot die cameravaardigheden tegen een lagere prijs. We verwachten daarom dat de Pixel 4a 5G hetzelfde zal bieden.

Als je het goed hebt, kun je een 12,2 megapixel 1,4 µm sensor met f / 1.7 lens en optische beeldstabilisatie verwachten met alle AI-vaardigheden van de Pixel 4, zoals Night Sight met astrofotografiemodus, Top Shot en Portretmodus.

De camera aan de voorkant in het display is waarschijnlijk een 8-megapixel 1,22 µm sensor met f / 2.0 lens.

Hier zijn alle geruchten tot nu toe over de Pixel 4a (5G).

Er zijn prijzen verspreid die kunnen onthullen hoeveel de Pixel 4a 5G kost.

Google heeft bevestigd dat het op 30 september een evenement zal organiseren om een reeks nieuwe apparaten te lanceren.

De twee nieuwe telefoons van Google zijn beide door PocketNow opgemerkt op de lijsten van de FCC , wat betekent dat ze in de VS mogen worden gelanceerd - dat betekent dat een aankondiging redelijk op handen zou moeten zijn.

Een realistisch beeld van de Pixel 4a 5G en Pixel 5 verscheen op Reddit met een lijst met vermeende specificaties voor beide apparaten. Er wordt beweerd dat de Pixel 4a 5G zal werken op de Qualcomm Snapdragon 765G-processor met 6 GB RAM en een 3800 mAh-batterij.

De Reddit-gebruiker zei ook dat de Pixel 4a 5G een audio-aansluiting en een 60Hz-scherm zal hebben, evenals dezelfde camera als de Pixel 4.

Android Central meldde dat de Pixel 4a 5G een 6,2-inch display zal hebben. Het onthulde ook enkele details over de Pixel 5 in het rapport.

Een Twitter-leaker met een goede staat van dienst op het gebied van Google-lekken heeft gesuggereerd dat we de Pixel 4a 5G in oktober 2020 zullen zien.

Google kondigde de Pixel 4a aan in een blogpost en bevestigde dat er in de "herfst" een 5G-model zou zijn, met een vanafprijskaartje van $ 499. Het gaf echter geen exacte releasedatum.

Ishan Agarwal - die een behoorlijk trackrecord heeft met lekken - deelde een afbeelding op Twitter waarin hij beweerde de Pixel 4a 5G en de Pixel 5 5G te presenteren. Hij zei dat de Pixel 4a 5G groter zou zijn dan de Pixel 5 5G en zou beginnen bij $ 499.

Ik heb een typefout gemaakt. Mijn excuses. De kleinere telefoon van geborsteld metaal is Pixel 5 5G, aan de linkerkant. De rechterkant is Pixel 4a 5G, die groter is met een gekleurde aan / uit-knop. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 augustus 2020

Seriële leaker Ishan Agarwal somde de specificaties voor de Pixel 4a op, samen met een reeks specificaties en de prijs, en liet heel weinig aan de verbeelding over.

Volledige Google Pixel 4a-specificaties in deze thread dankzij @samsungbloat !



-6 + 128 GB, $ 349 in de VS.

-Leeuwenbek 730G

-Pixel 4a 5G met Pixel 5 herfstlancering, $ 499

-5,81 inch FHD + HDR 19,5: 9 OLED-scherm, AOD en nu aan het spelen

-144x69,4x8,2 mm, 143 g

-3140mAH Batterij # Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 1 augustus 2020

Code in een nieuwe versie van de Google Camera-app heeft gesuggereerd dat er een 5G-versie van de Pixel 4a is, een gerucht dat we eerder hebben gehoord.

Een kleinere Amerikaanse koerier geeft aan dat er een 5G Google-handset komt , en de meeste analisten concluderen dat het een versie van de Pixel 4a zou kunnen zijn.

Een Franse retailer heeft de PIxel 4a in de kleuren zwart en blauw op de lijst gezet, terwijl hij er ook een prijs op heeft gezet. Ook de voorgestelde verzenddatum van 7 juli roept vragen op.

De releasedatum voor de Pixel 4a lijkt te zijn uitgegleden en een Twitter-leaker denkt de nieuwe datum te kennen.

Pixel 4a



Was oorspronkelijk mei, werd toen naar juni geduwd, nu weer geduwd.



"Just Black" en "Barely Blue"



Huidig plan voor aankondiging:

13 juli



Tussen haakjes - slechts 4G.

(Sorry voor het doden van de 5G-geruchten)



Het lijkt erop dat ze klaar zijn voor verzending. De beslissing is grotendeels gebaseerd op marktanalyse. - Jon Prosser (@jon_prosser) 21 mei 2020

Meer codelekken hebben de naam Sunfish aan de Pixel 4a gekoppeld en de geruchten over 5G verdreven.

De codenamen voor toekomstige Pixel-apparaten zijn opnieuw ontdekt door XDA Developers , dit keer in code van de nieuwe Google Camera-app. In dit geval verschijnen ze in een string genaamd "pixel_20_mid_range", wat in feite bevestigt dat Bramble en Sunfish die Pixel A-apparaten zijn.

Er zijn codenamen en details van het hardwareplatform ontdekt , wat suggereert dat het Qualcomm Snapdragon 765-apparaat in ontwikkeling is, wat een 5G-telefoon betekent. Er zijn drie codenamen, dus we konden drie Pixel 4a-apparaten zien.

YouTuber Dave Lee beweert wat voorkennis te hebben over de nieuwe Pixel 4a en dat er geen Pixel 4a XL komt.

Geschreven door Chris Hall.