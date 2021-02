De beste Android 10-functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2019 lanceerde Google Android 10 en - ondanks dat het nu aan zijn tweede jaar bezig is - is het nog steeds de software die op veel telefoons wordt gelanceerd. Hoewel Android 11 sindsdien de software heeft vervangen, is de kans groot dat uw telefoon nog steeds Android 10 gebruikt als u deze in de afgelopen 12-18 maanden hebt gekocht.

Sommige apparaten, inclusief oudere, ontvangen deze mogelijk niet eens. We houden hier een lijst bij van wanneer Android 10 voor uw telefoon arriveert.

Er was een tijd dat grote Android-updates namen met een dessertthema hadden, in alfabetische volgorde. Maanden voordat ze uitkomen, hebben ze echter codenamen. Android Pie was bijvoorbeeld Android P en daarvoor was Android Oreo Android O.

In het geval van Android 10 hadden we Android Q. Gelukkig heeft Google ons geen Android Quiche gegeven. In plaats daarvan liet het de zoete namen achterwege en besloot het nummers te gebruiken, te beginnen met Android 10.

Op het eerste gezicht veranderde Android 10 niet veel visueel en leek het erg op Android Pie, de versie die ervoor kwam.

Hier zijn enkele van de grootste functies van Android 10. Het is vermeldenswaard dat instellingenmenus en processen enigszins kunnen verschillen, afhankelijk van de telefoon van de fabrikant die u heeft. Sommigen geven er graag hun eigen draai aan, maar ze zouden grotendeels op elkaar moeten lijken. Zoek bij twijfel naar de functie bovenaan het hoofdscherm Instellingen.

Android 10-gebruikers kunnen een donkere modus inschakelen om alles donkerder te maken, van meldingen tot instellingen. In tegenstelling tot eerdere donkere themas die zijn ingebouwd in de standaard Android-ervaring, is dit echter ook van toepassing op alle apps die dit ondersteunen.

U kunt het als volgt inschakelen:

Ga naar Instellingen> Weergave Schakel "Donker thema" in.

Als je in je snelle instellingenmenu kijkt (van boven naar beneden vegen), heb je daar ook toegang tot een donkere modusschakelaar. Mogelijk moet u op het potloodpictogram in de linkerbenedenhoek van de vervolgkeuzelijst Snelle instellingen klikken om de nieuwe instelling te vinden.

Android 10 wordt geleverd met tools die zijn ontworpen om u te helpen de verbinding te verbreken. De grootste hiervan is de focusmodus. Hier is hoe het om het aan te zetten:

Om de nieuwe focusmodus in te schakelen, moet u de app Digital Wellbeing hebben . Ga naar Instellingen> Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht> Manieren om de verbinding te verbreken. Je ziet drie opties - tik op elk om het in te stellen: Dashboard (stel timers in voor specifieke apps); Wind Down (gebruik Nachtlicht om het scherm te kleuren voor gedimde verlichting en schakel Niet storen in); Focus Mode (pauzeer apps zoals Facebook of Instagram zodat je je letterlijk op kunt focussen en niet afgeleid wordt).

Met Live Captions kan Google Assistant spraak op het apparaat verwerken met een latentie van bijna nul, waardoor transcripties in realtime worden weergegeven, zelfs als je geen netwerkverbinding hebt. Beschouw deze als realtime ondertitels voor vrijwel alles op uw telefoon, en het gebeurt allemaal lokaal op het apparaat. Gesloten bijschriften zijn cruciaal voor dove en slechthorende mensen. U kunt deze functie inschakelen onder toegankelijkheidsinstellingen.

De terugknop, een klassieke navigatiefunctie in Android, werd verwijderd in Android 10. Als alternatief bevat de update een volledige reeks gebaren zodat Android-gebruikers verder kunnen gaan dan knoppen, virtueel of anderszins. Dus in plaats van de drie pictogrammen onder aan uw scherm, ziet u een zwarte strook met een wit streepje in het midden (of een witte strook met een zwarte achtergrond, afhankelijk van de achtergrondkleur van de pagina).

Google heeft gebaren echter optioneel gemaakt. Hier leest u hoe u ze kunt inschakelen:

Ga naar Instellingen> Systeem> Gebaren> Systeemnavigatie (of navigatie met 3 knoppen) Selecteer Navigatie met gebaren uit de drie opties. Er zal een tutorial zijn over de verschillende gebaren en hoe je ze kunt gebruiken.

U kunt op het instellingenwieltje rechts van "Gebarennavigatie" klikken om de gevoeligheid van het scherm in te stellen wanneer u terugveegt.

Android 10 bevat nieuwe privacyfuncties zoals nieuwe locatietoestemmingen, beperkingen voor het starten van achtergrondactiviteiten, wijzigingen in gegevens en IDs, en meer! In dit bericht leest u hoe u uw apps kunt testen en bijwerken. # Android10



Lees hier → https://t.co/kRwzYoFVV2 pic.twitter.com/Oz7p48z3tl - Android-ontwikkelaars (@AndroidDev) 4 september 2019

In Android 10 kunt u machtigingen instellen zodat een app uw locatie alleen kan volgen terwijl deze in gebruik is. Volg deze stappen om erachter te komen welke van uw apps toestemming hebben om uw locatie bij te houden en om dit te wijzigen:

Ga naar Instellingen Ga naar Apps en meldingen> Machtigingsbeheer> Locatie U krijgt een lijst met alle apps die toestemming hebben om de locatie van uw telefoon te volgen. Tik op elke ond om de toestemming te wijzigen in "Altijd toestaan", "Alleen toestaan tijdens gebruik van de app" of "Weigeren".

Er is een menu Privacyinstellingen. Hier vindt u zaken als uw meldingsknoppen voor uw vergrendelingsscherm plus een automatisch aanvulbeheer voor formulieren en verschillende andere privacyfuncties.

In Android 10 krijgt u meer opties voor meldingsbeheer. Wanneer je een melding wegveegt, kun je meldingen van die app markeren als "stil" (om ze te stoppen) of "alert" (zodat je een ping krijgt). Als je geen van beide leuk vindt, kun je op de optie "meldingen uitschakelen" drukken.

Dit is de oplossing van Google voor betere multitasking op een telefoon. Het doet ons denken aan de Chat Heads van Facebook Messenger, maar deze Android 10-implementatie zal systeembreed zijn. In een blogpost voor Android-ontwikkelaars gaf Google richtlijnen voor ontwikkelaars om de functie in hun apps te implementeren.

Bubbels werken als volgt: wanneer een waarschuwing wordt ontvangen van een app die Bubbles gebruikt, verschijnt er een kleine ronde melding op uw scherm waarop u kunt tikken. Voor een berichten-app tikt u bijvoorbeeld op de bubbelmelding om misschien een gespreksreeks te bekijken of te antwoorden zonder de hele app te hoeven starten. Google stelde voor dat ontwikkelaars Bubbles ook kunnen gebruiken voor notities, aankomsttijden en telefoontjes.

Google heeft limieten opgenomen voor de toegang die apps moeten hebben tot fotos, videos, audio en gedownloade bestanden op apparaten.

Meer controle over hoe apps hervatten en pauzeren wanneer ze op de achtergrond worden uitgevoerd.

Een instellingenpaneel-API waarmee ontwikkelaars een pop-menu kunnen gebruiken voor instellingen zoals Bluetooth, Wi-Fi en NFC, zodat gebruikers apps niet hoeven af te sluiten om naar instellingen en terug te gaan.

Verbeterde snelkoppelingen voor delen, ontworpen om het delen van doelen duidelijker te maken, zodat u direct naar andere apps kunt springen.

Google Assistant kan specifieke dingen doen in uw favoriete apps. Denk aan: "Hey Google, start mijn run in Nike Run Club."

Google ondersteunt opvouwbare telefoons - er is zelfs een Android 10-emulator voor opvouwbaar scherm, zodat ontwikkelaars kunnen zien hoe hun apps eruit kunnen zien.

Open Instellingen op uw telefoon Ga naar Systeem> Geavanceerd> Systeemupdate

Als de Android 10-update beschikbaar is voor uw specifieke telefoon, wordt deze weergegeven en duurt de installatie enkele minuten. Als de update nog niet beschikbaar is, moet u er langer op wachten. Afhankelijk van uw telefoon en de fabrikant kan het enkele weken of maanden duren voordat de update wordt ontvangen, als deze al aankomt. Raadpleeg onze afzonderlijke handleiding voor meer informatie over welke telefoons kunnen worden bijgewerkt naar Android 10 .

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Cam Bunton.