Hoe u het Android Digital Wellbeing-dashboard gebruikt

(Pocket-lint) - Zou je willen dat je meer controle had over de eisen die aan je aandacht worden gesteld?

Gelukkig heeft Google een toolset ontwikkeld voor Android-gebruikers die de juiste balans willen vinden met technologie. Het heet het Digital Wellbeing-dashboard, het staat in het Android-instellingenmenu en is ontworpen om de gebruiksgewoonten van uw smartphone te laten zien. Het biedt ook toegang tot handige tools zoals app-limiettimers en een afwikkel-modus om u te helpen concentreren op het slapengaan.

Dit is wat u moet weten.

Op I / O 2018 onthulde Google een nieuwe toolset in Android Pie, het Digital Wellbeing-dashboard. Google beschreef de tools als onderdeel van zijn nieuwe "digitaal welzijn" -initiatief, waarin het zich richt op het helpen van mensen gezonder te zijn, zowel in hun echte leven als in hun digitale leven. Google ontdekte dat 70 procent van de mensen hulp wil bij digitaal welzijn.

Sindsdien hebben we twee nieuwe grote updates gehad (Android 10 en Android 11), maar Digitaal welzijn blijft een belangrijk onderdeel van die software-builds en is een functie die langzaamaan is verbeterd.

Het idee van Google is dat wanneer mensen de tools krijgen om de verbinding gemakkelijk te verbreken, ze meer van hun leven kunnen genieten en volledig aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk, hoewel een groot deel van de tijd die we aan onze telefoons besteden erg nuttig is, kan een deel ervan eerlijk aan andere dingen worden besteed, zoals dat naaiproject dat je graag gedaan wilde hebben of die tuinbedden waar je zo naar verlangde bouwen. Met het dashboard heeft Google ons dus belangrijke mogelijkheden gegeven om onze schermtijd te helpen beheren.

Voor ouders is er ook de mogelijkheid om uw Family Link te beheren om de schermtijden van uw kinderen op hun apparaten te volgen, of dit nu Android-telefoons en -tablets zijn of Chromebooks.

Met het Digital Wellbeing-dashboard in het instellingenmenu van Android kunt u zien hoeveel tijd u gedurende de dag in apps hebt doorgebracht, hoe vaak u uw apparaat op een dag hebt ontgrendeld en hoeveel meldingen u op een dag hebt ontvangen. U kunt op elk van deze dingen inzoomen. Je kunt bijvoorbeeld op een app tikken, zoals Gmail , om te zien hoeveel je de app hebt gebruikt op, laten we zeggen, zaterdag.

Ontwikkelaars kunnen zelfs nog gedetailleerdere uitsplitsingen geven, zodat u kunt zien hoe u tijd doorbrengt in hun apps. Google zei dat het hen toestaat dit te doen, zodat u kunt bepalen of u "zinvolle betrokkenheid" ervaart in een bepaalde app. Googles eigen YouTube krijgt bijvoorbeeld een deep link, zodat je je totale kijktijd op mobiel en desktop kunt zien.

Via het dashboard kunt u met Android tijdslimieten instellen voor specifieke apps. Dus voor Snapchat kun je bijvoorbeeld een timer instellen op 15 minuten of 30 minuten of 45 minuten. Vervolgens geeft uw apparaat u een duwtje wanneer u uw tijdslimiet nadert en u er zachtjes aan herinnert dat het tijd is om iets anders te doen. Sterker nog, de rest van de dag wordt het pictogram van die app grijs weergegeven om u aan uw doel te herinneren.

Digitaal welzijn gaat niet alleen over het instellen van tijdslimieten voor uw apps, het gaat erom dat uw telefoon in uw voordeel werkt. Een van die voordelen is dat u s nachts kunt gaan slapen. Het wordt al jaren opgemerkt dat blauw licht in schermen je langer wakker houdt, en de bedtijdmodus is er om je te helpen je telefoon neer te leggen en ervoor te zorgen dat het je natuurlijke circadiane ritme niet belemmert.

In het bedtijdmodusscherm kun je de Niet storen voor bedtijdmodus inschakelen die alle meldingen blokkeert behalve contact van belangrijke contacten (voor het geval iemand je nodig heeft in een noodgeval). Je kunt ook Grijstinten inschakelen, waardoor het scherm zwart en wit wordt, waardoor het meer ontspannen wordt en je minder snel videos en games wilt kijken tot laat in de nacht. Het is ook handig voor het lezen van e-books.

Zodra deze zijn ingeschakeld, doorloopt u een installatieproces waarin u kunt instellen op welke tijd u wilt dat de bedtijdmodus actief is en op welke dagen. Of je kunt het instellen om automatisch in te schakelen wanneer je je telefoon na 21.00 uur oplaadt.

Als dat allemaal actief is, kun je het verder aanpassen door de Always On Display-functie uit te schakelen wanneer het in bedtijdmodus is, zodat je scherm helemaal donker wordt.

Apps kunnen afleiden en uitstelgedrag aanmoedigen op momenten dat u echt liever productief bent. Zeker in een tijd waarin zoveel mensen thuis werken. De focusmodus helpt u doordat het bepaalde apps in die tijd uitschakelt.

Tik op Focusmodus en je ziet een lijst met apps met selectievakjes naast hun namen. Selecteer gewoon de apps die u het meest afleidend vindt, of dat nu Twitter is, een verslavende game die u niet kunt stoppen of een andere app.

Nadat je je onderscheidende apps hebt geselecteerd, kun je handmatig de Focus-modus inschakelen om ze uit te schakelen, of een schema instellen om op specifieke dagen op specifieke tijden te verschijnen. Bijvoorbeeld tijdens werkuren.

Geschreven door Maggie Tillman en Cam Bunton.