Wat is de Soli-chip van Google en hoe werkt Motion Sense?

(Pocket-lint) - Google kondigde Project Soli in 2015 aan tijdens een sessie op de I / O Developer Conference. Sindsdien heeft de ATAP-afdeling (Advanced Technology and Projects) van Google de technologie ontwikkeld, die kan worden gebruikt in wearables, telefoons, computers, autos en IoT-apparaten.

Dit is alles wat u moet weten over de Soli-chip van Google, inclusief wat het is, hoe het werkt en wat het doet in de Pixel 4- en Pixel 4 XL-telefoons .

Googles Soli is een speciaal gebouwde chip om uw beweging op microscopische schaal te volgen. Het maakt gebruik van miniatuurradar voor het real-time volgen van bewegingen van de menselijke hand; het is in staat om bewegingen van minder dan een millimeter bij hoge snelheden met grote nauwkeurigheid te volgen.

De Soli-chip meet slechts 8 mm x 10 mm en bevat de sensor en antenne-array in één apparaat, wat betekent dat hij zelfs in de kleinste wearables kan worden gebruikt. Het heeft geen bewegende delen, verbruikt heel weinig energie, wordt niet beïnvloed door lichtomstandigheden en werkt door de meeste materialen, waardoor het een behoorlijk opwindend stukje technologie is.

Samen met de chip ontwikkelt Google ATAP een taal voor interactie met apparaten door middel van gebaren. Apparaten met een Soli-chip kunnen dan een universele reeks gebaren gebruiken. Google noemt deze Virtual Tool Gestures en het gaat om zaken als het indrukken van een onzichtbare knop tussen je duim en wijsvinger of het draaien van een knop door je duim en wijsvinger tegen elkaar te wrijven.

Het idee is dat deze gebaren fysiek aanvoelen en reageren dankzij de feedback van vingers die elkaar raken, ook al is het gebaar zelf virtueel.

Klaar voor wat wetenschap? Laten we hopen.

De Google Soli-chip maakt gebruik van radar, dus het werkt door elektromagnetische golven uit te zenden waarbij objecten in de straal informatie terug naar de antenne reflecteren, aldus Google ATAP . Informatie die wordt verzameld uit het gereflecteerde signaal - zaken als vertraging of frequentieveranderingen - geeft het apparaat informatie over de interactie.

Soli voelt "subtiele veranderingen in het ontvangen signaal in de loop van de tijd. Door deze te verwerken ... kan Soli complexe vingerbewegingen en handvormen binnen zijn veld onderscheiden".

Gebarenbediening wordt herkend dankzij een aantal verschillende manieren waarop de informatie kan worden geïnterpreteerd, waaronder onbewerkte radargegevens, machine learning, waarschijnlijke gebaren en vooraf gedefinieerde interacties.

Soli heeft het potentieel om de manier waarop we alle apparaten gebruiken te veranderen - van telefoons tot wearables en alles daartussenin. Wearables zijn waarschijnlijk de meest voor de hand liggende en natuurlijke plaats om de technologie toe te passen, omdat dat soort apparaten meestal zulke kleine displays hebben (en er een duidelijke behoefte is aan rijkere, meer functionele invoeropties).

De Apple Watch heeft bijvoorbeeld de fysieke Digital Crown die gebruikers extra manieren biedt om door de WatchOS-interface te navigeren. Een smartwatch met de Soli-chip heeft echter geen digitale kroon nodig, omdat je met je vingers zou kunnen zwaaien om dingen voor elkaar te krijgen, zoals het nabootsen van een volumekiezer om het volume te verlagen of het nabootsen van een knop om te draaien iets aan of uit.

De Google Pixel 4-smartphone was echter het eerste apparaat met de Soli-chip. Het maakte gebarenbediening mogelijk, zoals gebruikers die simpelweg met hun handen zwaaiden om liedjes over te slaan, alarmen op snooze te zetten en telefoongesprekken te dempen. Deze mogelijkheden zouden zich in de loop van de tijd uitbreiden, waarbij Google zegt dat dit slechts het begin is van wat het te bieden heeft, hoewel dat, nu Google de technologie in de Pixel 5 schijnbaar laat vallen, dat misschien niet het geval is.

Motion Sense is ontworpen om u te helpen uw telefoon te gebruiken zonder hem aan te raken. Hoewel Google al een aantal jaar Google Assistant heeft met spraakinteractie, biedt Motion Sense, mogelijk gemaakt door de Soli-chip, een reeks interacties die je met je hand kunt bedienen.

Motion Sense helpt u dingen gedaan te krijgen op uw # pixel4 zonder deze aan te raken. Veeg om een nummer over te slaan, zet een oproep stil met een handbeweging en ontgrendel je telefoon supersnel met ontgrendelen via gezichtsherkenning. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE - Google (@Google) 15 oktober 2019

Google categoriseert deze in feite als aanwezigheid, bereik en gebaren. Motion Sense kan detecteren wanneer uw hand de telefoon nadert om deze bijvoorbeeld wakker te maken. Dit wordt gebruikt om de gezichtsontgrendelingssensoren te activeren, wat betekent dat u deze sneller kunt ontgrendelen dan systemen waarbij u bijvoorbeeld de telefoon moet opnemen om deze te laten werken.

Het gegeven voorbeeld is vaak swipen door muziek, maar er zijn ook timers en alarmen geannuleerd, of het belsignaal wordt gedempt. Dit zijn nu kleine dingen, maar kunnen handig zijn als je bijvoorbeeld aan het rijden bent of als je telefoon op een nachtkastje staat. Nogmaals, er zit meer in de pijplijn voor Soli, maar die hardware heeft geleid tot een groter voorhoofd bij de Pixel-apparaten. De vraag is of de functionaliteit opweegt tegen het verlangen naar een verfijnder apparaatontwerp.

De onderstaande video laat niet alleen zien hoe de Soli-chip werkt bij toepassing op verschillende apparaten en verschillende scenarios, maar gaat ook dieper in op waarom Google de technologie voor het eerst heeft ontwikkeld.

Google ATAP zoekt ontwikkelaars om Soli-applicaties te ontwikkelen, te testen en te bouwen. Momenteel profiteert alleen de Pixel 4 van de Soli-chip.

Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden voor de mailinglijst voor de laatste updates over de technologie.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.