Wat is Android One, wat biedt het en op welke apparaten wordt het uitgevoerd?

(Pocket-lint) - Android kan verwarrend zijn. Er waren "zoete traktatie"-namen - KitKat, Oreo, Pie, enz. - maar er waren ook versienummers. De nieuwste versie is Android 11 waarbij Google de dessertnamen laat vallen om de zaken duidelijker te maken. Dus wat is Android One dan?

Android One is oorspronkelijk ontworpen voor beginnende smartphonegebruikers in opkomende markten. Het werd geïntroduceerd op de I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google in 2014.

Originele Android One-apparaten verschenen vervolgens in India, passend bij die propositie op instapniveau, maar de zaken zijn verder gegaan. De lanceringen in 2020 braken uit die mal, maar de laatste tijd was het een beetje stil op het Android One-front.

Google-certificeringsprogramma

Oorspronkelijk ontworpen voor apparaten op instapniveau in opkomende markten

Biedt een stock-Android-ervaring

Android One is een door Google ontwikkeld programma voor hardwarefabrikanten die smartphones maken. Deel uitmaken van Android One - en als zodanig op de achterkant van de telefoon worden gelabeld - brengt een garantie met zich mee dat het een solide en stabiele versie van Android is die niet vol zit met andere apps, services en bloatware.

In wezen is het een stock-Android-ervaring.

Android One wordt geleverd zonder de dingen die fabrikanten graag bundelen - geen skins, geen dubbele apps, geen aanvullende services. Dat betekent geen Microsoft Office- of Facebook-app vooraf laden, geen extra nieuws-apps en geen toetsenbordwisseling.

Het doel van Google was hier om de verspreiding van door Google bestuurde Android te vergemakkelijken via aantrekkelijke producten. Het lijkt een beetje op het oude Nexus-programma, maar in plaats van apparaten die rechtstreeks door Google worden verkocht, zijn dit Android-apparaten die zijn gemaakt door andere hardwarepartners.

De grootste voorstander van Android One is Nokia, die een volledig portfolio van apparaten heeft die de software gebruiken.

Nokia is de grootste partner

De HTC U11 Life was de eerste Android One-handset die in 2017 werd aangekondigd. Sindsdien heeft Nokia zich enorm ingezet voor Android One, waardoor het plan echt op de radar kwam, met een volledig assortiment apparaten van de Nokia 5.3 tot de Nokia 9 PureView .

Voordat LG zijn mobiele divisie sloot, voegde LG zich bij de lijst met de LG G7 One, terwijl de Xiaomi Mi A2 ook op Android One draait in plaats van de normale MIUI van het bedrijf. Motorola One is een ander voorbeeld, het lanceren van een hele familie Android One-telefoons, zoals de Moto One Vision .

Wat we leuk vinden aan Android One, is dat het je een pure Android-ervaring geeft zonder opgeblazen gevoel - en sommige van deze apparaten zijn daardoor erg snel geüpdatet naar nieuwe versies van Android. Nokia had naam gemaakt en was de snelste om zijn portfolio bij te werken, mede dankzij het gebruik van Android One.

Tussen 2020 en 2021 is er echter sprake van een vertraging. Googles eigen Android One-site met ondersteunde apparaten toont nog steeds telefoons uit 2020 als de meest recente, en verschillende van de meest recente Android One-telefoons wachten nog steeds op hun Android 11-upgrade, wanneer Android 12 op het punt staat te lanceren. Helaas lijkt het erop dat de realiteit niet overeenkomt met de droom van snelle updates.

Android One wordt beschreven als "de puurste vorm van Android". Hiermee krijg je volgens Google "de beste versie van Android, direct uit de doos".

Het is stock Android geladen met Google-goedheid en biedt alle functies van het kernbesturingssysteem. Dit is iets anders dan de Pixel-telefoons. Wanneer Google de Pixel-telefoons aankondigt, bevat deze vaak een aantal unieke functies, zoals een Pixel Camera of Pixel Launcher. In sommige gevallen zijn deze niet beschikbaar voor de rest van Android en blijven ze uniek voor Pixel-telefoons.

U krijgt Google-software zoals Google Duo, YouTube en Maps - in feite de volledige reeks Google-services.

Android One-telefoons worden ook geleverd met ingebouwde Google Play Protect, die ervoor zorgt dat uw apps veilig zijn en zich naar behoren gedragen. Wat u niet krijgt, is een gekaapte versie van Android vol met malware.

Android One-telefoons zijn geoptimaliseerd voor Google Assistent , dus je kunt de helper van Google gebruiken om een rit aan te roepen, een vriend te smsen en alle dingen te doen die je met Assistent op andere apparaten kunt doen. Ga hierheen voor meer informatie over Google Assistent en hoe het werkt op mobiele apparaten. Het is een krachtige service die steeds beter wordt.

Met Android One ontvangt uw apparaat tot twee jaar upgrades naar de nieuwste versie van Android. Dat betekent dat als je een Android One-apparaat op Oreo koopt, je uiteindelijk bij Android 10 uit moet komen . Je hoeft dus niet eindeloos te wachten tot de fabrikant van je toestel updates uitrolt, want de fabrikant heeft niet veel met de software te maken.

Met een Android One-apparaat passen fabrikanten de software helemaal niet aan, waardoor het voor Google gemakkelijk is om upgrades uit te geven. Daarnaast krijg je 3 jaar Android maandelijkse beveiligingsupdates. Of tenminste, dat was het plan. Zoals gezegd, is de realiteit de afgelopen tijd een beetje anders geweest.

Dit klinkt misschien vreemd, maar Android One biedt ook ondersteuning voor hardware-elementen van het apparaat van een fabrikant. Android-apparaten zijn zo gevarieerd in vorm, dat het Android One-programma de toevoeging van enkele hardwarefuncties mogelijk maakt met de software om ze te bedienen.

De HTC U11 Life heeft bijvoorbeeld een samendrukbaar frame toegevoegd, dus daar is software-ondersteuning voor. Je krijgt ook eigen camera-apps van fabrikanten - het bedrijf dat de telefoon maakt, hoeft niet de standaard Android-camera te gebruiken, ze kunnen hun eigen camera gebruiken. Dit kan zich uitstrekken tot ondersteuning voor Dolby Atmos op de luidsprekers, evenals de camera - welke camerahardware de fabrikant ook gebruikt, ze kunnen ondersteunen, met behulp van hun eigen app.

Als zodanig vind je op een Nokia-telefoon een Nokia-camera met Pro-modi en andere dingen, anders dan de standaard Android-camera.

Dat is zo ongeveer alles wat u moet weten over Android One!