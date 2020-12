Android voor beginners: tips en trucs voor uw nieuwe smartphone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je je glimmende nieuwe Android-smartphone vasthoudt en je afvraagt hoe je er het meeste uit kunt halen, dan ben je hier aan het juiste adres.

Of dit nu je eerste smartphone is, je net bent overgestapt vanaf een iPhone of een aantal Android-handsets hebt gehad, we hebben een aantal van de beste Android-tips en -trucs verzameld om je te helpen het meeste uit je nieuwe telefoon.

Er zijn verschillende versies van de software, er zijn veel verschillende skins van fabrikanten over die Android-kern gelaagd, zoals die van Samsung of LG, en er is een grenzeloos aanpassingsniveau dat je kunt toepassen via Google Play of andere bronnen van derden.

Er zijn maar weinig Android-apparaten hetzelfde, maar alle Android-apparaten hebben dezelfde basis. Dus, vanaf het begin, hier is hoe u uw Android-telefoon onder de knie kunt krijgen.

Android en Google zijn als erwten in een pod. Om Android te gebruiken, heb je een Google-account nodig. Dat betekent alles wat erbij hoort: Gmail, agendas, contacten, YouTube, Google Maps en meer.

Uw account op orde krijgen is iets dat u vanaf uw pc kunt doen voordat u zich aanmeldt bij uw nieuwe apparaat, zodat u het grote scherm en toetsenbord kunt gebruiken om de zaken recht te zetten.

Google heeft een contactensysteem dat zich in Gmail in uw desktopbrowser verbergt. Als je veel contacten hebt, importeer ze dan in Google-contacten en beheer ze daar. Door ze op een computer te beheren, is het veel sneller om alles correct te krijgen voordat u aan de slag gaat.

Als u uw contacten in een andere vorm heeft, zijn er eenvoudige manieren om ze in Google te importeren, te scannen op duplicaten enzovoort. Naarmate je Android-leven vordert, is het de moeite waard om terug te gaan naar je kernlijst met Google-contacten om te controleren of alles nog steeds netjes en opgeruimd is. U kunt altijd naar contacts.google.com gaan om grip te krijgen.

Als u erover denkt contacten op de simkaart op te slaan en ze te verplaatsen, is het de moeite niet waard: u kunt beter de software zoeken om ze van uw oude telefoon naar uw pc te importeren en ze vervolgens naar Google te sturen. Het zal uw leven in de toekomst gemakkelijker maken.

Veel fabrikanten bieden overdrachtstools om u te helpen oude inhoud naar nieuwe plaatsen te verplaatsen. Voor velen is het een van de opties wanneer u een apparaat voor de eerste keer instelt. Android heeft de optie om een eerdere back-up te herstellen of een volledig nieuw apparaat in te stellen, en biedt u ook de mogelijkheid om gegevens draadloos over te dragen om zaken als uw accounts en instellingen in te stellen.

Over het algemeen zullen de items die aan uw account zijn gekoppeld probleemloos worden verplaatst als u Android eerder heeft gebruikt. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw oude telefoon voordat u het proces start - het moet al uw oproepen en sms-berichten bevatten, maar andere berichten-apps, zoals WhatsApp, moeten afzonderlijk worden ingesteld, met behulp van hun eigen back-upprocessen.

Voor zaken als fotos wilt u ze misschien naar een cloudservice verplaatsen als u ze wilt behouden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het een back-up is als u uw telefoon kwijtraakt.

Google Fotos is de voor de hand liggende keuze voor Android-gebruikers, omdat het is gekoppeld aan uw account. U hoeft alleen de app te installeren en in te loggen als deze nog niet op uw apparaat staat. Ga naar het menu naar instellingen> back-up en synchronisatie en je vindt alle opties om een back-up van fotos te maken. Het is goed om de back-up altijd aan te zetten, zodat uw fotos er altijd zijn, zelfs als u uw telefoon kwijtraakt.

U kunt Google Photos ook op de iPhone installeren, waarmee u opnieuw een back-up van fotos op uw iOS-apparaat kunt maken. Hiermee worden onmiddellijk een back-up gemaakt van lokale fotos, maar als je de iPhone al een tijdje gebruikt, moet je mogelijk fotos downloaden van iCloud - waarvoor je waarschijnlijk een pc en aanvullende software moet gebruiken.

Een andere optie voor fotos is OneDrive van Microsoft of Dropbox, omdat beide opties voor het maken van fotoback-ups bieden en breed toegankelijk zijn op verschillende platforms.

Je kunt ook opslaan op een microSD-kaart en deze verplaatsen, als je de hardware hebt om dit te ondersteunen - maar nogmaals, als je naar de cloud gaat, betekent dit dat je een back-up van je telefoon hebt en dat je toegang hebt tot fotos via de browser op je pc.

Nieuwe telefoons zoemen, klikken en piepen bij elke aanraking. Om de een of andere reden denken fabrikanten dat je constant wilt weten dat je het hebt aangeraakt en al deze dingen zijn vervelend en kunnen zelfs de telefoon vertragen.

Als je eenmaal een aantal basisprincipes hebt opgelost, kun je die meldingen en ongewenste trillingen temmen. Je zult ons op de lange termijn bedanken.

Ga op een standaard Android-telefoon (Pixel, Nokia, Moto) naar instellingen> geluid en trillingen> geavanceerd> andere geluiden en trillingen. Hier kun je schermvergrendeling, aanraakgeluiden en trillen bij het tikken uitschakelen.

Als je de toetsenbordtrillingen wilt bewerken, ga je naar instellingen> systeem> talen en invoer> virtueel toetsenbord, selecteer je je toetsenbord en ga je naar voorkeuren en kun je dingen zoals trillen bij toetsaanslag uitschakelen.

Helaas verplaatsen fabrikanten die hun eigen skin maken deze dingen en veranderen de locatie van deze instellingen, net als verschillende versies van Android. Maar ga naar de sectie geluiden en je ziet een wereld aan opties.

Als je een telefoon hebt van een fabrikant als LG, HTC, Samsung, Huawei of vele anderen, kan het zijn dat je een toetsenbord hebt dat niet geweldig is. Op Android kun je elk toetsenbord gebruiken dat je wilt en er is veel op Google Play .

Als u op zoek bent naar meer maatwerk en betere autocorrectie en suggesties, dan is de SwiftKey een geweldig toetsenbord dat beter van u leert en veel aanpassingen biedt.

Als u echter gewoon snelheid en eenvoud wilt, zult u merken dat Gboard - het Google-toetsenbord - eigenlijk een van de beste is die er is. Het is het standaardtoetsenbord voor Android, dus het is al op veel apparaten beschikbaar. Als je het niet hebt, dan is het een must.

Van toetsenbord wisselen is vrij eenvoudig. In de meeste gevallen, wanneer u een nieuw toetsenbord heeft gedownload, klikt u op "openen" in Google Play of tikt u op de melding en u start de installatie.

Sommige fabrikanten zullen apps op uw telefoon opnemen die u niet wilt of nodig heeft. Sommige zullen vooraf geïnstalleerde games zijn, sommige services of andere dingen die het bedrijf heeft afgesproken om bij hun telefoons op te nemen, of je ze nu wilt of niet - en sommige zullen zijn waar de fabrikant denkt dat zijn versie van een app beter is dan een standaard Android-app. In de meeste gevallen is dit ongewenste bloatware.

U kunt deze apps vaak tijdens het stelen verwijderen - of u kunt ervoor kiezen om ze niet te installeren. Anders moet u ze mogelijk handmatig verwijderen door lang op het app-pictogram in de app-lade te drukken en verwijderen te selecteren. Sommige kunnen niet worden verwijderd, in welk geval u misschien een map voor ongewenste apps wilt maken en ze allemaal daar naartoe wilt verplaatsen, zodat u ze niet de hele tijd bekijkt.

Google biedt een eigen versie van de app Telefoon en berichten aan , die u wellicht wilt installeren in plaats van die van de fabrikant. Zodra u ze opent, opent u ze en wordt u gevraagd om ze uw standaard te maken.

Er zijn veel browsers beschikbaar voor Android, die elk een reeks verschillende opties bieden. De standaardbrowser is Chrome en dat is voor veel mensen de beste Android-browser, omdat deze synchroniseert met Chrome op het bureaublad en gemakkelijk toegang geeft tot je Google-geschiedenis voor een naadloze ervaring.

Als je echter naar een nieuw apparaat kijkt, kan het zijn dat je een andere browser hebt, waarschijnlijk een browser waaraan door de fabrikant van het apparaat is gesleuteld. Vaker wel dan niet, kunt u het negeren en rechtstreeks naar Chrome gaan. Als u meer dan één browser heeft geïnstalleerd, zal de telefoon u vragen welke u wilt openen totdat u een standaardbrowser selecteert. Vaak hoef je alleen maar op het bericht te tikken dat verschijnt en je bent klaar.

Als u de meldingsbalk omlaag veegt, krijgt u toegang tot snelkoppelingen voor verschillende hardwareschakelaars. Hier kunt u zaken als Bluetooth of Wi-Fi snel en gemakkelijk uitschakelen. Veel fabrikanten bewerken dit gebied, dus Samsung-, LG-, HTC- en Pixel-apparaten zien er allemaal anders uit, maar ze werken allemaal op dezelfde manier.

Veeg met twee vingers naar beneden en je gaat meteen naar die schakelaars, of veeg twee keer omlaag om het hele ding open te krijgen.

De beste tip hier is om lang op de snelle instelling te drukken en je gaat naar het volledige menu voor dat gebied. Als Wi-Fi u bijvoorbeeld problemen bezorgt, drukt u lang op het pictogram voor snelle instelling om door te gaan naar het volledige Wi-Fi-menu.

Als je naar het volledige instellingenmenu wilt gaan, tik je op het tandwiel in het meldingengebied wanneer je omlaag veegt, in plaats van te proberen de optie te vinden in de apps-lade.

Smartphones zijn complexe beestjes en soms werken dingen gewoon niet meer. De balk zegt dat je volledige ontvangst hebt, maar er beweegt niets, je kunt die site niet laden of die tweet verzenden.

Probeer de telefoon in de vliegtuig- / vliegtuigmodus te zetten en weer terug. Hierdoor wordt uw verbinding verbroken en opnieuw tot stand gebracht, en hopelijk zullen de zaken weer in beweging komen. U kunt naar de vliegtuigmodus gaan via het hierboven genoemde raster met snelle instellingen.

Net als mobiele data, knippert wifi soms. Vaak wordt de verbinding hersteld door gewoon de snelle instellingen te openen en Wi-Fi uit en weer in te schakelen. Sommige telefoons hebben een optie om automatisch over te schakelen naar mobiel als de Wi-Fi-prestaties slecht zijn en meestal krijg je een melding als dat gebeurt, bijvoorbeeld bij het streamen van een film.

Pas op voor telefoons die zich vastklampen aan zwakke wifi-netwerken. Soms, als je bijvoorbeeld van huis gaat, ben je nog steeds verbonden met dat netwerk, wat zal verklaren waarom de dingen traag kunnen zijn als je over straat loopt.

De homepagina staat vooraan in de wachtrij als het gaat om maatwerk. Uw nieuwe telefoon wordt waarschijnlijk geleverd met een reeks snelkoppelingen en widgets, verspreid over een aantal paginas.

Als je ze niet wilt, verwijder ze dan door ze lang in te drukken en sleep ze naar de prullenbak. U kunt meestal ook de paginas verwijderen waarop ze zich bevinden: het is niet nodig om zeven startpaginas te hebben als ze allemaal leeg zijn.

Verschillende versies van Android en verschillende fabrikanten hebben enigszins verschillende benaderingen voor het aanpassen van de startpagina. Normaal gesproken zal een lange druk op de achtergrondbehang of een kneepje op de achtergrond u op weg helpen, maar dit verschilt van apparaat tot apparaat.

Als je alleen maar worstelt met achtergrondsuggesties, probeer dan de Android Wallpapers-app of blader door onze galerij met achtergronden die je zou kunnen gebruiken.

Als Android nieuw voor u is, kan de term launcher verwarrend zijn. Het opstartprogramma is in feite de startpaginas en de apps-lade. Het is de thuisbasis van je telefoon.

Uw apparaat wordt geleverd met een opstartprogramma, dat van de fabrikant. Als je het niet leuk vindt en je telefoon een ander uiterlijk wilt, is het heel gemakkelijk om over te schakelen naar een alternatief en zijn er veel in Google Play.

Wanneer u een nieuw opstartprogramma installeert, blijft het origineel op de telefoon, zodat u het niet kwijtraakt, u vertelt de telefoon gewoon om een ander opstartprogramma te gebruiken, wat betekent dat u kunt ontsnappen aan het uiterlijk van de Samsung One UI als u dat niet doet. ik vind het bijvoorbeeld leuk en heb iets uniekers.

Als je meer controle en maatwerk wilt - en de mogelijkheid wilt hebben om enkele van de nieuwste functies van sommige top-Android-telefoons te emuleren - dan zijn er maar weinig draagraketten die zo capabel zijn als Nova Launcher. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Houd stand-by en het volume tegelijkertijd ingedrukt en u krijgt een screenshot van waar u ook naar kijkt. Niet alles kan echter worden vastgelegd. Bepaalde beschermde inhoud, zoals video die in sommige apps wordt afgespeeld, wordt niet weergegeven in uw schermafbeelding.

Schermafbeeldingen worden in de galerij in hun eigen map opgeslagen, maar als u wilt delen, kunt u dit rechtstreeks vanuit de meldingenbalk doen zodra deze is opgeslagen.

Er zijn nu een paar variaties op deze combinatie van knopdrukken. Samsung gebruikte vroeger volume lager en de homeknop, maar nu gebruikt het dezelfde combinatie als alle anderen.

Mappen zijn een geweldige manier om uw apps op uw startpagina te ordenen. Om extra efficiënt te zijn, kun je ook mappen op de snelkoppelingsbalk onderaan het scherm plaatsen.

Dit betekent dat je veel van je belangrijkste apps bij de hand kunt hebben zonder dat ze je homepage vol rommel maken, zodat het mooie behang van je kat zichtbaar blijft.

Om een map te maken, sleept u de ene app-snelkoppeling over de andere en wordt er automatisch een map aangemaakt.

Op sommige apparaten kun je ook mappen maken in de apps-lade (menu), wat een geweldige manier is om alles daar te organiseren en het gemakkelijker te maken om je app te vinden. Dat gezegd hebbende, als je goed werk hebt geleverd met mappen op je startpagina, zul je merken dat je zelden het hoofdvak met apps gebruikt.

Als je het geluk hebt een microSD-kaartsleuf op je apparaat te hebben, zijn er een paar dingen die je erover moet weten.

MicroSD is een geweldige plek om extra inhoud voor uw apparaat op te slaan of om de opslag die u heeft uit te breiden. Als je een apparaat hebt met Android 6 Marshmallow of hoger, heb je mogelijk toegang tot iets dat Flex Storage of Adoptable Storage wordt genoemd . Hierdoor kun je de microSD-kaart gebruiken als uitgebreide interne opslag. De capaciteit van de microSD-kaart wordt geassimileerd en gebruikt voor alles wat de telefoon wil.

Flex-opslag is een geweldige optie voor mensen met een laag opslagapparaat, omdat het betekent dat u het kunt uitbreiden en meer apps kunt accepteren. Als je ervoor kiest om Flex Storage niet te gebruiken, kun je het niet altijd gebruiken om meer apps te installeren - het wordt alleen gebruikt voor het opslaan van bestanden, zoals muziek of fotos.

Belangrijk is dat als u ervoor kiest om microSD te gebruiken, u de snelste kaart moet kopen die u kunt om ervoor te zorgen dat u de telefoon niet vertraagt als het gaat om toegang tot de gegevens die erop staan. Gelukkig is microSD goedkoop en overvloedig verkrijgbaar bij retailers zoals Amazon.

Android is geweldig omdat het je zoveel flexibiliteit geeft voor het dragen en gebruiken van allerlei soorten bestanden. Het omarmen van de cloud heeft de voorkeur boven het gebruik van draad en je hebt genoeg opties om toegang te krijgen tot die pdfs of wat je maar wilt. U kunt Google Drive gebruiken om bestanden gemakkelijk te verplaatsen en u kunt deze vervolgens openen via elke browser, op elk Android-apparaat of met apps elders.

Met de apps van Google kunt u ze gemakkelijk bewerken en er zijn gratis applicaties voor zaken als Documenten en Spreadsheets, ideaal om onderweg aan uw documenten te werken. Als alternatief biedt Microsoft gratis Office-apps voor Android, hoewel sommige functies alleen beschikbaar zijn voor Office 365-abonnees. Het werkt opnieuw samen met OneDrive, zodat je naadloze toegang hebt tot je belangrijke bestanden op verschillende apparaten.

Als alternatief doet Dropbox vrijwel hetzelfde. Installeer de app en u kunt bestanden via de cloud naar uw apparaat verplaatsen, hoewel het duurder is als u de opslag moet vergroten.

Geschreven door Chris Hall.