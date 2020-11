Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is allemaal de trend: verdwijnende berichten. We hebben het gezien op Snapchat, waar het allemaal begon. We hebben het ook op WhatsApp zien aankomen.

Nu gaat Facebook - eigenaar van het laatste bovengenoemde bedrijf - all-in met verdwijnende berichten, waarbij zowel Facebook Messenger als Instagram een nieuwe verdwijnmodus krijgen.

Messenger heeft de functie al ingeschakeld voor gebruikers in de VS, en uitbreiding naar andere landen wordt in de nabije toekomst verwacht. Om berichten te laten verdwijnen, moet de modus zijn ingeschakeld - een simpele veegbeweging binnen een chat doet dit - waardoor berichten verdwijnen zodra het gesprek voorbij is. Dit vervangt de vorige geheime modus, denken we.

Voor de duidelijkheid: u hoeft deze modus niet in te schakelen. Messenger kan gewoon blijven functioneren, waarbij uw gesprekken worden opgeslagen om op terug te kijken.

Instagram is een plek waar je waarschijnlijk meer bekend bent met verdwijnende inhoud - verhalen komen, verhalen gaan - maar nu betekent de verdwijnmodus dat je ook chats kunt laten verdwijnen. Hoewel er een voorbehoud is: dit wordt alleen ondersteund door de op Messenger gebaseerde chat van Instagram, dus het is echt dezelfde ervaring als hierboven.

Dit kan er allemaal voor zorgen dat je inbox niet verstopt raakt met wegwerpberichten terwijl je alleen maar naar de mooie plaatjes wilt kijken. Het is ook een goede automatische beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet beschikbaar zijn in geval van een hack. Maar noem ons maar ouderwets, we houden de berichtenkettingen liever in tact. Maar nu - of binnenkort - is de keuze in ieder geval aan jou.

Geschreven door Mike Lowe.